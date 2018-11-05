 У США розпочався суд над мексиканським наркобароном ″Ель Чапо″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

У США розпочався суд над мексиканським наркобароном "Ель Чапо"

У США обирають присяжних для суду над наркобароном Хоакіном "Ель Чапо" Гусманом. Перші слухання у справі заплановано на 13 листопада.

Ель Чапо везуть до в'язниці посиленого режиму

"Ель Чапо" везуть до в'язниці посиленого режиму

У Нью-Йорку в понеділок, 5 листопада, розпочався судовий процес над мексиканським наркобароном Хоакіном Гусманом, більше відомим як "Коротун" або "Ель Чапо". У перший день підсудному обирали присяжних, кожен з яких відповідав на запитання щодо їхнього ставлення до наркотрафіку та обізнаності з історією Гусмана. Із сотні потенційних присяжних суддя Браян Коган опитав 45 осіб, з яких 17 відсіяв і поки що нікого не вніс до остаточного списку присяжних.

Хоакін Ель Чапо Гусман

Хоакін "Ель Чапо" Гусман

У результаті має бути обрано 12 присяжних, а також шість присяжних на заміну. Враховуючи довгий перелік злочинів, зокрема убивств, з якими пов'язують діяльність "Ель Чапо", усім присяжним буде надано охорону. Сам судовий процес проходить за посилених заходів безпеки.

Перші слухання в справі заплановано на 13 листопада, пише інформагенція AFP. Проти "Ель Чапо" висунуто 11 пунктів обвинувачень, серед іншого, обвинувачення у перевезенні до США майже 155 тонн кокаїну, а також великої кількості інших наркотиків на загальну суму 14 мільярдів доларів.

DW.COM

Мексиканська влада півроку розшукувала наркобарона, який втік з в'язниці суворого режиму через півторакілометровий тунель. (09.01.2016)

"Ель Чапо" відкидає звинувачення, а його адвокати поскаржилися на недостатню кількість часу, відведену на ознайомлення з 300 тисячами сторінок матеріалів справи та щонайменше 117 тисячами записів.

Хоакін "Ель Чапо" Гусман очолював картель "Сіналоа", який займався контрабандою наркотиків до США та вів криваві війни з іншими мексиканськими наркокартелями. Він кілька разів був засуджений і кілька разів втікав із в'язниці. Востаннє він втік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, проте у січні 2016 року його зловили та повернули в ув'язнення.

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