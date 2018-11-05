У США розпочався суд над мексиканським наркобароном "Ель Чапо"

У Нью-Йорку в понеділок, 5 листопада, розпочався судовий процес над мексиканським наркобароном Хоакіном Гусманом, більше відомим як "Коротун" або "Ель Чапо". У перший день підсудному обирали присяжних, кожен з яких відповідав на запитання щодо їхнього ставлення до наркотрафіку та обізнаності з історією Гусмана. Із сотні потенційних присяжних суддя Браян Коган опитав 45 осіб, з яких 17 відсіяв і поки що нікого не вніс до остаточного списку присяжних.

Хоакін "Ель Чапо" Гусман

У результаті має бути обрано 12 присяжних, а також шість присяжних на заміну. Враховуючи довгий перелік злочинів, зокрема убивств, з якими пов'язують діяльність "Ель Чапо", усім присяжним буде надано охорону. Сам судовий процес проходить за посилених заходів безпеки.

Перші слухання в справі заплановано на 13 листопада, пише інформагенція AFP. Проти "Ель Чапо" висунуто 11 пунктів обвинувачень, серед іншого, обвинувачення у перевезенні до США майже 155 тонн кокаїну, а також великої кількості інших наркотиків на загальну суму 14 мільярдів доларів.

"Ель Чапо" відкидає звинувачення, а його адвокати поскаржилися на недостатню кількість часу, відведену на ознайомлення з 300 тисячами сторінок матеріалів справи та щонайменше 117 тисячами записів.

Хоакін "Ель Чапо" Гусман очолював картель "Сіналоа", який займався контрабандою наркотиків до США та вів криваві війни з іншими мексиканськими наркокартелями. Він кілька разів був засуджений і кілька разів втікав із в'язниці. Востаннє він втік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, проте у січні 2016 року його зловили та повернули в ув'язнення.