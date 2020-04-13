У США підтвердили перші випадки зараження котів коронавірусом
Медики виявили штам коронавірусу в двох домашніх котів у штаті Нью-Йорк. Це - перші такі випадки в США.
Чиновники заспокоюють, що даних про здатність тварин переносити коронавірус немає
В американському штаті Нью-Йорк у двох домашніх котів був підтверджений коронавірус. Ці випадки зараження стали першими у США. Як припускають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) та у міністерстві сільського господарства США, ці коти могли заразитися хворобою від своїх хазяїв або від когось по сусідству.
Обидва домашніх улюбленці мешкають у різних частинах штату Нью-Йорк. Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяїн другого кота був інфікований COVID-19 перед тим, як його домашній улюбленець занедужав. У цьому домогосподарстві мешкає ще один кіт, який не демонструє жодних симптомів хвороби, інформує агенція AP.
Обидва коти, у яких було діагностовано коронавірус, мають симптоми середньої тяжкості тож вже невдовзі вони мають одужати.
Раніше позитивні результати тестів на коронавірус були отримані у сімох тигрів та левів у зоопарку Бронкса в Нью-Йорку. Водночас чиновники закликають людей не панікувати та не боятися домашніх тварин, оскільки не встановлено, що вони можуть заражати людей. Але для перестороги власників чотириногих улюбленців у США закликали запобігати контактам їхніх тварин за межами домогосподарств. А людей, заражених коронавірусом, закликають не пестити своїх домашніх тварин та не підносити їх до обличчя, а також використовувати під час контактів з ними захисні маски.
Попри це не рекомендується проводити тест на коронавірус серед тварин, хіба що за умови наявності в них симптомів COVID-19 або контакту з інфікованою на коронавірус людиною.
Раніше повідомлялося про випадки зараження тварин коронавірусом, однак ці випадки траплялися переважно в Азії.
За даними університету Джонса Хопкінса, у США зафіксовано найбільше у світі інфікувань новим коронавірусом: понад 826 тисяч випадків. Майже 46 тисяч людей в країні померли від COVID-19.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Гладити чи не гладити - ось у чому питання
Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Не хвилюйтеся передчасно!
Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Собак виправдали
На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Хто кого тут може заразити?
Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Тхір на карантині
Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи становлять небезпеку кури?
Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Коли небезпеку становить людина
Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?
Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи все ж таки даний підозрюваний?
Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.