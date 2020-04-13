 У США підтвердили перші випадки зараження котів коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

У США підтвердили перші випадки зараження котів коронавірусом

Медики виявили штам коронавірусу в двох домашніх котів у штаті Нью-Йорк. Це - перші такі випадки в США.

Коронавірус у котів

Чиновники заспокоюють, що даних про здатність тварин переносити коронавірус немає

В американському штаті Нью-Йорк у двох домашніх котів був підтверджений коронавірус. Ці випадки зараження стали першими у США. Як припускають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) та у міністерстві сільського господарства США, ці коти могли заразитися хворобою від своїх хазяїв або від когось по сусідству.

Обидва домашніх улюбленці мешкають у різних частинах штату Нью-Йорк. Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяїн другого кота був інфікований COVID-19 перед тим, як його домашній улюбленець занедужав. У цьому домогосподарстві мешкає ще один кіт, який не демонструє жодних симптомів хвороби, інформує агенція AP.

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Обидва коти, у яких було діагностовано коронавірус, мають симптоми середньої тяжкості тож вже невдовзі вони мають одужати.

Раніше позитивні результати тестів на коронавірус були отримані у сімох тигрів та левів у зоопарку Бронкса в Нью-Йорку. Водночас чиновники закликають людей не панікувати та не боятися домашніх тварин, оскільки не встановлено, що вони можуть заражати людей. Але для перестороги власників чотириногих улюбленців у США закликали запобігати контактам їхніх тварин за межами домогосподарств. А людей, заражених коронавірусом, закликають не пестити своїх домашніх тварин та не підносити їх до обличчя, а також використовувати під час контактів з ними захисні маски.

Попри це не рекомендується проводити тест на коронавірус серед тварин, хіба що за умови наявності в них симптомів COVID-19 або контакту з інфікованою на коронавірус людиною.

Раніше повідомлялося про випадки зараження тварин коронавірусом, однак ці випадки траплялися переважно в Азії.

За даними університету Джонса Хопкінса, у США зафіксовано найбільше у світі інфікувань новим коронавірусом: понад 826 тисяч випадків. Майже 46 тисяч людей в країні померли від COVID-19.

  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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