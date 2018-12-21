 У США помер затриманий прикордонниками хлопчик з колони мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

У США помер затриманий прикордонниками хлопчик з колони мігрантів

За останній місяць вже друга дитина з колони мігрантів з Центральної Америки померла після затримання американськими прикордонниками. У службі митного і прикордонного контролю США пообіцяли ретельне розслідування.

Американські правоохоронці на кордоні з Мексикою

Американські правоохоронці на кордоні з Мексикою

У США помер восьмирічний хлопчик з колони мігрантів з Гватемали, який разом з батьком був затриманий американськими прикордонниками, повідомила у вівторок, 25 грудня, служба митного і прикордонного контролю США. Прикордонники помітили в дитини ознаки хвороби 24 грудня та відправили його разом з батьком до лікарні у місті Аламогордо в штаті Нью-Мексико. Там в нього діагностували застуду і лихоманку, надали допомогу, але згодом відпустили з лікарні.

Утім пізніше ввечері стан дитини погіршився і хлопчика знову доправили в лікарню, де невдовзі після опівночі він помер. Офіційна причина смерті поки невідома, заявили в прикордонній службі. Там пообіцяли провести "незалежне і ретельне розслідування" обставин смерті, передає агенція AP. Прикордонники не повідомляють, коли саме батько та син потрапили у США.

Це вже другий за останній місяць випадок смерті дитини з колони мігрантів, які прибули до кордону з США з Центральної Америки. Раніше американські прикордонники затримали на мексиканському кордоні чоловіка із семирічною донькою, яка невдовзі після цього померла через зупинку серця. Згодом тіло дівчинки було відправлено до її рідного населеного пункту в Гватемалі. Члени Демократичної партії та захисники мігрантів різко розкритикували дії прикордонної служби і поставили під сумнів достатність зусиль прикордонників для того, щоб запобігти смерті дитини.

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За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів. (01.11.2018)

Дівчинка з колони мігрантів з Гватемали, яка була затримана американськими прикордонниками разом з її батьком, померла від зупинки серця. Влада США проводить розслідування. (14.12.2018)

За останніми даними, кількість сімей, затриманих американськими прикордонниками, зросла за рік майже в чотири рази. Якщо в листопаді 2017 року кількість таких затримань становила понад сім тисяч, то в листопаді 2018 року вона збільшилася до понад 25 тисяч, повідомляє агенція dpa.

Нагадаємо, до американського кордону з Центральної Америки прийшли тисячі мігрантів, які намагаються потрапити до США. 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни. Трамп, котрий зробив зміни до міграційного законодавства країни та посилення прикордонної безпеки ключовими цілями своєї адміністрації, заявляв, що цей крок покликаний розв'язати проблему багатотисячної колони мігрантів, котра прямувала Мексикою в напрямку США.

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