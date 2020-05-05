 У США померли вже понад 70 тисяч людей, в яких виявили коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Новини

У США померли вже понад 70 тисяч людей, в яких виявили коронавірус

З початку епідемії у США померли вже понад 70 тисяч людей, у яких підтвердили зараження новим коронавірусом. Кількість зафіксованих випадків інфікування сягає 1,2 мільйона.

Найбільш ураженими новим коронавірусом є штат і місто Нью-Йорк

Найбільш ураженими новим коронавірусом є штат і місто Нью-Йорк

У США станом на вівторок, 5 травня, померли вже понад 70 тисяч людей, у яких підтвердили зараження новим коронавірусом. У США зафіксовано майже 1,2 мільйона випадків інфікування. Це - майже третина з понад 3,6 мільйона випадків зараження у всьому світі. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. 

За даними онлайнресурсу Worldometer, що відстежує статистику захворювання у світі в режимі реального часу, в США зафіксовано 1 мільйон 226 тисяч випадків зараження та 71372 померлих, у яких виявили коронавірус.

За розрахунком Інституту показників і оцінки здоров'я при Університеті штату Вашингтон у Сіетлі (IHME), кількість померлих від коронавірусу у США може сягнути 110 тисяч до кінця травня.

Найбільш ураженими у США є штат і місто Нью-Йорк. За даними Worldometer, у штаті Нью-Йорк офіційно підтвердили 329,8 тисячі випадків інфікування та понад 25 тисяч жертв.

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