 У США померла затримана прикордонниками семирічна дівчинка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У США померла затримана прикордонниками семирічна дівчинка

Дівчинка з колони мігрантів з Гватемали, яка була затримана американськими прикордонниками разом з її батьком, померла від зупинки серця. Влада США проводить розслідування.

Мігранти на американському кордоні

Мігранти на американському кордоні

Американські прикордонники затримали на мексиканському кордоні та помістили під варту чоловіка із його семирічною донькою, яка невдовзі після цього померла, повідомили у четвер, 13 грудня, у міністерстві національної безпеки США. Інцидент стався ще 6 грудня, але влада підтвердила це тільки зараз.

У дівчинки, яку утримували під вартою протягом восьми годин, почались судоми, а температура тіла піднялась до 41 градуса. Її доправили вертольотом до лікарні в Ель-Пасо у Техасі. Там в неї зупинилося серце, лікарі намагалися врятувати її життя, проте менше ніж через 24 години після госпіталізації вона померла, повідомили у американському міністерстві. "Попри усі наші зусилля та зусилля медиків, які лікували дитину, ми не змогли запобігти цій трагедії", - сказав речник відомства.

Там зазначили, що очікують результатів розтину тіла дівчинки. Також буде проведене розслідування цієї ситуації. "Ми просимо батьків не ризикувати собою та своїми дітьми, намагаючись потрапити (до США. - Ред.) нелегально", - додав представник міністерства.

Дівчинка та її батько були частиною групи з понад 160 мігрантів, які прийшли до американського кордону з Гватемали. Вона не пила і не їла протягом кількох днів, повідомила газета Washington Post з посиланням на прикордонну службу.

DW.COM

Сотні людей у прикордонному мексиканському місті Тіхуана протестували проти прибуття мігрантів з Центральної Америки, які прибувають туди з метою потрапити до США. Дональд Трамп не планує пустити їх у країну. (19.11.2018)

Вашингтон та Мехіко дійшли згоди щодо мігрантів на кордоні Мексики й США, повідомив американський президент Дональд Трамп. У Мехіко досягнення такої угоди заперечують. (25.11.2018)

За останніми даними, кількість сімей, затриманих американськими прикордонниками, виросла за рік майже в чотири рази. Якщо в листопаді 2017 року кількість таких затримань становила понад сім тисяч, то в листопаді 2018 року вона збільшилась до понад 25 тисяч, повідомляє агенція dpa.

Як повідомлялось, до американського кордону з Центральної Америки прийшли тисячі мігрантів, які намагаються потрапити до США. 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни. Трамп, котрий зробив зміни до міграційного законодавства країни та посилення прикордонної безпеки ключовими цілями своєї адміністрації, заявив, що цей крок покликаний розв'язувати проблему багатотисячного каравану мігрантів, котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику.

Дивитись відео 02:20
Now live
02:20 хв

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

Guatemala Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf Einreise nach Mexiko

Тисячі мігрантів у Латинській Америці повертаються, не досягнувши США 21.10.2018

Частина мігрантів, які великою колоною прямували з Латинської Америки до США, вирішила повернутися додому. Утім, тисячі осіб хочуть усе ж здолати майже чотири тисячі кілометрів, які їм лишаються до кордону з США.

Реклама

Докладно

Федеріка Могеріні, Петро Порошенко і Дональд Туск у Брюсселі 12 грудня

Євросоюз готовий посилити підтримку України

На саміті в Брюсселі лідери ЄС обговорили, як їм реагувати на події у Керченській протоці та Азовському морі.  

Вітрогенератор

Вимушена винахідливість

Як в Україні вчаться домашній енергоефективності. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  