У США померла затримана прикордонниками семирічна дівчинка

Американські прикордонники затримали на мексиканському кордоні та помістили під варту чоловіка із його семирічною донькою, яка невдовзі після цього померла, повідомили у четвер, 13 грудня, у міністерстві національної безпеки США. Інцидент стався ще 6 грудня, але влада підтвердила це тільки зараз.

У дівчинки, яку утримували під вартою протягом восьми годин, почались судоми, а температура тіла піднялась до 41 градуса. Її доправили вертольотом до лікарні в Ель-Пасо у Техасі. Там в неї зупинилося серце, лікарі намагалися врятувати її життя, проте менше ніж через 24 години після госпіталізації вона померла, повідомили у американському міністерстві. "Попри усі наші зусилля та зусилля медиків, які лікували дитину, ми не змогли запобігти цій трагедії", - сказав речник відомства.

Там зазначили, що очікують результатів розтину тіла дівчинки. Також буде проведене розслідування цієї ситуації. "Ми просимо батьків не ризикувати собою та своїми дітьми, намагаючись потрапити (до США. - Ред.) нелегально", - додав представник міністерства.

Дівчинка та її батько були частиною групи з понад 160 мігрантів, які прийшли до американського кордону з Гватемали. Вона не пила і не їла протягом кількох днів, повідомила газета Washington Post з посиланням на прикордонну службу.

За останніми даними, кількість сімей, затриманих американськими прикордонниками, виросла за рік майже в чотири рази. Якщо в листопаді 2017 року кількість таких затримань становила понад сім тисяч, то в листопаді 2018 року вона збільшилась до понад 25 тисяч, повідомляє агенція dpa.

Як повідомлялось, до американського кордону з Центральної Америки прийшли тисячі мігрантів, які намагаються потрапити до США. 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни. Трамп, котрий зробив зміни до міграційного законодавства країни та посилення прикордонної безпеки ключовими цілями своєї адміністрації, заявив, що цей крок покликаний розв'язувати проблему багатотисячного каравану мігрантів, котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику.