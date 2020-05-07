У США зафіксовано рекордний рівень безробіття

Внаслідок епідемії коронавірусу рівень безробіття в США досяг 14,7 відсотка, що є найвищим показником з часів Другої світової війни. Про це у п'ятницю, 8 травня, повідомив американський уряд. З початку кризи у лютому рівень безробіття у країні складав 3,5 відсотка, у березні він зріс до 4,4 відсотка.

З березня по всій країні по допомогу з безробіття вперше звернулись понад 33 мільйонів людей. При цьому останні дані щодо рівня безробіття були зібрані із затримкою, тому реальні цифри можуть бути більшими, передає агенція dpa.

В історії США рівень безробіття був більший за нинішній лише під час великої депресії в 1920-1930 роках - тоді він досяг 25 відсотків.

Пандемія COVID-19 сильно вдарила по американській економіці. Майже всі 50 штатів ще в березні запровадили локдаун для того, щоб запобігти поширенню хвороби. Це вплинуло на майже 330 мільйонів мешканців країни. Багато підприємств, магазинів, ресторанів не працюють, їхні співробітники звертаються по допомогу з безробіття.

Попри те, що поширення коронавірусу поки не вдалось взяти під контроль, з початку травня в багатьох штатах почали послаблювати карантинні заходи. Адміністрація президента Трампа сподівається, що економіка країни почне відновлюватися в третьому кварталі.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 8 травня у Сполучених Штатах виявлено понад 1,256 мільйона інфікованих коронавірусом. Померло від хвороби понад 75,6 тисячі людей.