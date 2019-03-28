У США зафіксовано першу смерть, яка може бути спричинена е-сигаретами

У США зростає кількість тяжких легеневих захворювань, викликаних, ймовірно, вживанням електронних сигарет. Крім того, в п'ятницю, 23 серпня, міністерство охорони здоров'я штату Іллінойс повідомило про смерть дорослого чоловіка, який курив електронні сигарети і був "госпіталізований з тяжким невідомим захворюванням легеневих шляхів".

У повідомленні наголошується, що міністерство спільно з іншими відомствами у сфері охорони здоров'я з'ясовує причини смерті пацієнта. Іншої інформації про померлого не наводять.

Всі хворі курили електронні сигарети

Тим часом американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомив, що з кінця червня цього року число пацієнтів з аналогічними серйозними захворюваннями зросло до 193 осіб. Ці випадки захворювань виявлено вже в 22 штатах. Усіх пацієнтів об'єднує те, що вони курили електронні сигарети, проте фахівцям поки не вдалося виявити окремий продукт, пов'язаний з усіма захворюваннями, повідомляє агентство новин dpa.

У продажу є багато різних видів електронних сигарет і тисячі спеціальних рідин, що використовуються для створення аерозолю, призначеного для вдихання. У США стрімко поширюється використання електронних сигарет серед підлітків. У 2018 році вейпінгом (вдихання пари, що випаровується електронною сигаретою. - Ред.) захоплювалися 3,6 мільйона школярів - на півтора мільйона більше, ніж роком раніше.

Хибні погляди щодо безпечності вейпінгу

Курці електронних сигарет не піддаються впливу майже семи тисяч хімічних речовин, що містять звичайні цигарки. Тож електронні сигарети вважаються менш небезпечними. Водночас рідини для вейпінгу містять нікотин і сліди різних елементів - або від вугілля для нагріву, або від інших компонентів електронного пристрою. Крім того, до них додаються найрізноманітніші ароматичні речовини і есенції, вплив яких на легені людини в поєднанні з парою не вивчено.