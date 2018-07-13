 У США затримали росіянку за звинуваченням в роботі агенткою РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

У США затримали росіянку за звинуваченням в роботі агенткою РФ

29-річної росіянці Марії Бутіній у США пред'явлені звинувачення в спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою російського чиновника. Її адвокат заперечує всі звинувачення.

Марію Бутіну звинувачують у роботі агенткою Росії в США

Марію Бутіну звинувачують у тому, що вона була агенткою Росії в США

У Вашингтоні затримали громадянку Росії Марію Бутіну, яку звинувачують у "змові з метою роботи агенткою Росії" без повідомлення американській владі, заявило в понеділок, 16 липня, міністерство юстиції США. За версією слідства, 29-річна жінка з 2015 року до лютого 2017 року працювала за вказівкою "високопоставленого чиновника російського уряду". Його ім'я не називається, але в повідомленні зазначено, що цей чиновник раніше був членом законодавчого органу РФ і пізніше став високопоставленим співробітником російського Центробанку, а з квітня 2018 року перебуває під санкціями Мінфіну США.

Жінка з таким же ім'ям, як і обвинувачена, Марія Бутіна, є членом правління загальноросійської організації "Право на зброю". У лютому минулого року вона була в складі делегації, що відвідала Національний молитовний сніданок - захід за участю Дональда Трампа, повідомляло агентство ТАСС. Формуванням складу тієї делегації займався колишній віце-спікер Ради Федерації, а згодом заступник голови Центробанку Росії Олександр Торшин. З 6 квітня Торшин знаходиться в списку санкцій США.

За даними ФБР, Бутіна налагоджувала відносини з американськими політиками з метою "встановлення приватних, або обхідних каналів комунікації". "Ці зв'язки могли бути використані Росією з метою втручання в процес прийняття рішень в США для просування російських інтересів", - повідомляється в документах суду. Крім того, з метою просування інтересів РФ росіянка намагалася проникнути в організації, що мають вплив на американську політику. Зокрема, вона намагалася встановити такі контакти через американську Національну стрілецьку асоціацію (NRA), про що доповідала російському чиновнику електронною поштою та повідомленнями в Twitter. При цьому вона не повідомляла владі США про те, що вона є агентом російського уряду, як того вимагає американське законодавство.

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Адвокат підозрюваної Роберт Дрісколл назвав ці звинувачення "роздутими". За його словами, Бутіна не була агенткою Росії, а перебувала в США за студентською візою та закінчила університет за спеціальністю "міжнародні відносини". "Немає ознак того, що пані Бутіна прагне вплинути або підірвати будь-яку конкретну політику чи закон в США, щоб сприяти кращим відносинам між двома країнами", - заявив адвокат, передає агенція AP. Максимальний термін покарання за таким звинуваченням - п’ять років позбавлення волі. 

Затримання Бутіної відбулось через кілька годин після зустрічі американського та російського президентів у Гельсінкі та за кілька днів після того, як в США звинуватили 12 російських розвідників у втручання у комп'ютерну мережу Демократичної партії та штабу Гілларі Клінтон.

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