У США запустили до МКС "космічну вантажівку" ракетоносієм з українськими компонентами

Американський ракетоносій середнього класу Antares із вантажним космічним кораблем Cygnus успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС) у середу, 17 квітня. Запуск відбувся о 16:46 за північноамериканським східним часом із космодрому на острові Воллопс у штаті Вірджинія, повідомили у Національній аерокосмічній агенції США (NASA).

Головні елементи конструкції першого ступеня ракетоносія Antares спроектувало розташоване в українському місті Дніпрі КБ "Південне". Їхнім виробництвом займається підприємство "Південмаш".

Стиковка корабля Cygnus із МКС запланована на 19 квітня. Американська астронавтка Енн Макклейн та її канадійський колега Давід Сент-Жак керуватимуть роботизованою рукою-маніпулятором, яка допоможе Cygnus пристикуватись.

Космічний транспортний корабель Cygnus доставить на МКС 3450 кілограмів вантажу для потреб екіпажу та проведення наукових експериментів. Як повідомляє AP, для того, аби астронавти гарно відсвяткували прийдешній Великдень, Cygnus також доправить їм загалом 800 наборів продуктів харчування. Вантажний корабель перебуватиме у складі МКС до 23 липня.

Дивитись відео 00:56 Поділитись Топ-5 міжнародних космічних проектів України (12.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2vwvi Топ-5 міжнародних космічних проектів України

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Вимірювання рівня моря Супутник Jason-3 запустили 17 січня 2016 року, він повинен перейняти естафету в Jason-2 у жовтні. Зрештою він стане частиною великої мережі супутників американського космічного агентствa NASA, які стежать за рівнем моря, океанічними та атмосферними течіями.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Це рівень моря піднімається, чи тоне континент? Реєстратори рівня моря на Землі не можуть відповісти на це питання, а супутники можуть. Ось чому агентство NASA запустило топографічну місію щодо вивчення рівня моря (OSTM) з використанням супутників Topex/Poseidon, Jason-1, 2 і 3, щоб вирішити цю проблему. Jason-2 надсилав топографічні радіолокаційні зображення, його наступник Jason-3 має додаткові інструменти на борту - радіометр і лазер.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Багато даних для засвоєння Без супутників, які спостерігають за Землею, ми не розуміли би нашу планету так добре. Sentinel-2 зробив це фото північного берега Адріатики з італійськими Альпами в кінці червня, невдовзі після його запуску. Sentinel-2 є частиною комплексної програми спостереження за Землею європейського космічного агентства ESA.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Маленький супутник з чудовою камерою Sentinel-2 має на своєму борту спектрометр, що дозволяє знімати фотографії у широкому діапазоні хвиль. Завдяки цьому вчені можуть побачити багато деталей в зображеннях, які не можна побачити неозброєним оком. Зокрема стан рослинності або рівень вологи в ґрунті.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Що росте, де і наскільки добре? Фото Північної Італії: місто Павія в верхньому лівому куті з річкою Тічіно, що впадає в більшу - По. Інфрачервоний спектр камери показує стан сільського господарства: Вчені можуть навіть побачити, що росте на полях.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Партнери зі спостереження Багато супутників, які ведуть спостереження за Землею, не самотні у своїй місії. Вони роблять роботу краще разом. Це справедливо і для супутників Sentinel-1 та 2, які згодом отримають по супутнику-партнеру. Разом вони можуть знімати будь-яке місце на поверхні планети кожні п'ять днів. Програма ESA зі спостереження за Землею включає в себе шість видів супутників для різних завдань.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Радар для топографії Одним із завдань для Sentinel-1 є вимірювання топографії землі, так само, як Jason-3 робить це з морем. Для цього в нього є великі радіолокаційні антени. Він може вимірювати пагорби, гори і долини. Дані, які збирає супутник, пізніше можуть бути об'єднані з даними із супутника Sentinel-2 або інших. Це дає фермерам, будівникам та природоохоронним відомствам саме ту інформацію, яку вони потребують.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Нідерланди зовсім не рівнина Це фото голландського узбережжя чітко показує, що Нідерланди зовсім не є рівниною, як дехто вважає. На зображенні добре видно дюни, будівлі та дамби.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Видно все. Не тільки те, що на поверхні Місія європейського космічного агентства SWARM, - це зовсім інший тип спостереження за Землею. Три супутника обертаються навколо Землі, заглядаючи глибоко в надра планети. Супутники місії записують зміни в магнітному полі Землі з 2013 року.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Зміни, яких ви не можете побачити Вчені цікавляться магнітним полем Землі, так як воно постійно змінюється. Його змінює магма, яка постійно рухається під земною корою. Знати це важливо для морської і повітряної навігації.

Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети Спостерігати за Землею, не забуваючи про Сонце Магнітне поле Землі захищає нас від сонячних променів, які можуть бути особливо сильним після появи сонячних плям або спалахів. Якщо магнітне поле Землі змінюється, то це змінює і траєкторію польоту фотонів поблизу Землі. Автор: Фабіан Шмідт, Віталій Дубенський

