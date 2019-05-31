 У США заборонять низку ароматичних домішок для електронних сигарет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

У США заборонять низку ароматичних домішок для електронних сигарет

У США планують заборонити продаж популярних у молоді наповнювачів для е-сигарет із запахом м'яти та фруктів.

Низку домішок для електронних сигарет заборонять продавати у США

Низку домішок для електронних сигарет заборонять продавати у США

У США найближчим часом заборонять продавати картриджі з окремими видами ароматичних наповнювачів для електронних сигарет. Про це повідомили у четвер, 2 січня, представники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Очікується, що заборона набуде чинності вже через 30 днів і стосуватиметься, в першу чергу, ароматизованих рідин для електронних сигарет із ароматом м'яти, фруктів і цукерок, які особливо популярні у американської молоді.

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При цьому на ринку залишаться наповнювачі для електронних сигарет із запахом ментолу і тютюну, а також ароматичні наповнювачі для габаритних пристроїв для вейпінгу, що купують переважно дорослі курці.

Таким чином, нові правила продажу наповнювачів для електронних сигарет істотно відрізнятимуться від тих, які пропонував ввести президент США Дональд Трамп у вересні 2019 року. Передбачалося заборонити будь-які ароматичні рідини для електронних сигарет, крім тих, що мають запах тютюну.

Електронні сигарети і захворювання легенів

Останнім часом в Сполучених Штатах активно обговорюється необхідність боротьби з курінням електронних сигарет та зв'язок захворювань легенів із їх вживанням. За офіційними даними, в США вейпінг став причиною смерті понад 50 і захворювань більше 2500 осіб.

Очікується, що у травні 2020 року FDA почне проводити дослідження доступних на американському ринку ароматичних наповнювачів для електронних сигарет, повідомляє інформагенція AP. Тільки ті ароматичні домішки, які вважатимуться такими, що позитивно впливають на здоров'я населення, дозволять продавати.

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Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива? (02.02.2018)

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Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива? (02.02.2018)  

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BDT Patthasorn Kleespies vom deutschen E-Raucher-Hersteller Eazzi testet eine neue Zigarette in der Eazzi-Zentrale in Gelnhausen.

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