 У США двох українців обвинувачують у зламі мережі Комісії з цінних паперів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

У США двох українців обвинувачують у зламі мережі Комісії з цінних паперів

Українських хакерів обвинувачують у крадіжці з мережі американської Комісії з цінних паперів і бірж корпоративних звітів, на яких вони заробили мільйони доларів.

Українських хакерів обвинувачують у крадіжці звітів компаній

Українських хакерів обвинувачують у крадіжці звітів компаній

У США у вівторок, 15 січня, висунули обвинувачення двом українцям, яких підозрюють у хакерській атаці на комп'ютери Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), повідомила агенція AP.

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У Німеччині виклали в мережу особисті дані майже 1000 політиків та інших відомих людей. Приклади сусідніх країн Європи доводять: навіть лідери у сфері дигіталізації недостатньо захищені від хакерів. (09.01.2019)

У крадіжці особистих даних майже тисячі відомих німців обвинувачують 20-річного учня гімназії з Гессена. До закінчення слідства хлопця відпустили додому. DW дізналася подробиці. (09.01.2019)

За даними слідства, підозрювані Артем Радченко і Олександр Єременко, які знаходяться в розшуку, викрадали щоквартальні та річні звіти компаній, акції яких торгуються на біржах, до того, як вони ставали публічними. Обвинувачення вважає, що українці продавали цю інформацію і використовували її для участі в біржових торгах у 2016 та 2017 роках.

Українців обвинувачують в тому, що вони надсилали електронні листи працівникам SEC і таким чином потрапили в корпоративну мережу та створили автоматизовану програму для вилучення документів.

Окрім того, комісія подала цивільні позови проти Єременка та шести інших осіб з США, України та Росії. Чиновники навели випадок, коли група нібито заробила понад 300 тисяч доларів за 30 хвилин торгівлі. Загалом зловмисники нібито заробили на торгах близько чотирьох мільйонів доларів.

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