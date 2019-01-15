У США двох українців обвинувачують у зламі мережі Комісії з цінних паперів

У США у вівторок, 15 січня, висунули обвинувачення двом українцям, яких підозрюють у хакерській атаці на комп'ютери Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), повідомила агенція AP.

За даними слідства, підозрювані Артем Радченко і Олександр Єременко, які знаходяться в розшуку, викрадали щоквартальні та річні звіти компаній, акції яких торгуються на біржах, до того, як вони ставали публічними. Обвинувачення вважає, що українці продавали цю інформацію і використовували її для участі в біржових торгах у 2016 та 2017 роках.

Українців обвинувачують в тому, що вони надсилали електронні листи працівникам SEC і таким чином потрапили в корпоративну мережу та створили автоматизовану програму для вилучення документів.

Окрім того, комісія подала цивільні позови проти Єременка та шести інших осіб з США, України та Росії. Чиновники навели випадок, коли група нібито заробила понад 300 тисяч доларів за 30 хвилин торгівлі. Загалом зловмисники нібито заробили на торгах близько чотирьох мільйонів доларів.