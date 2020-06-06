У США відбулися мирні демонстрації проти расизму

У багатьох містах США у суботу, 6 червня, відбулися масові акції протесту проти расизму, дискримінації та поліцейської жорстокості, які спровокувала загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими у Міннеаполісі.

Десятки тисяч мирних протестувальників у десятках міст у різних регіонах країни вийшли на вулиці й закликали до кардинальних змін. Багато протестувальників були в масках через епідемію COVID-19. Люди вийшли на марші біля мосту Золота Брама у Сан-Франциско, Бруклінського мосту у Нью-Йорку, голлівудського бульвару у Лос-Анджелесі. Масові акції відбулися також у Денвері, Нашвіллі, Сент-Луїсі та низці міст на півдні.

Мирна акція протесту у Нью-Йорку

Найбільша демонстрація пройшла у Вашингтоні. Там протестувальники вийшли на вулиці, перекриті для автомобільного руху. Багато людей зібралися біля Капітолію та в сусідніх районах столиці. Як зазначає агенція АР, атмосфера під час мітингів була радше святковою, ніж напруженою. Протестувальники перетворили деякі перехрестя на імпровізовані танцювальні майданчики, також було встановлено намети з їжею та напоями.

Водночас у Сіетлі відбулися незначні сутички між поліцією та демонстрантами. Поліцейські використали шумові гранати та перцевий спрей у відповідь на пляшки та каміння, які у них кидали деякі протестувальники.

Цього ж дня протести пройшли і у європейських містах, зокрема і у низці міст Німеччини.

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Що викликало протести в США

Як повідомлялося, 25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадження у багатьох містах США комендантської години.

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