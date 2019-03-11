У США вимагають модернізації автоматики літаків Boeing

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вважає літаки Boeing 737 Max 8 придатними для польотів та безпечними, незважаючи на дві аварії лайнерів цього типу за останні півроку. "Управління неперервно оцінює та стежить за дотриманням обов'язкових заходів безпеки на комерційних літаках США. У випадку виявлення якогось аспекту, що впливає на гарантування безпеки, буде негайно вжито належних заходів", - йдеться в поширеній у понеділок, 11 березня, заяві міністерки транспорту США Елейн Чао.

При цьому управління висунуло до компанії Boeing вимогу модернізувати не пізніше квітня 2019 року автоматичну систему управління MCAS, а також внести зміни до інструкції щодо навчання пілотів. У свою чергу, у Boeing заявили, що нове програмне забезпечення буде встановлено на всіх пасажирських літаках Boeing 737 Max у найближчі тижні. З 2017 року було випущено 370 літаків такого типу, що використовуються 47 авіакомпаніями світу, повідомили в компанії.

Тим часом стало відомо, що 12 березня до розслідування авіакатастрофи в Ефіопії, де вналідок падіння літака Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines загинуло 157 осіб, долучилися американські експерти. Нагадаємо, що напередодні на місці падіння були знайдені дві "чорні скриньки", а кілька країн, зокрема КНР та Індонезія, призупинили експлуатацію літаків цієї моделі.