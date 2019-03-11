 У США вимагають модернізації автоматики літаків Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

У США вимагають модернізації автоматики літаків Boeing

Авіаційна влада США вимагає від авіабудівної компанії Boeing модернізувати автоматичну систему управління літаком. Американські експерти долучилися до розслідування авіакатастрофи в Ефіопії.

Літак Boeing 737 MAX 8

Літак Boeing 737 MAX 8

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вважає літаки Boeing 737 Max 8 придатними для польотів та безпечними, незважаючи на дві аварії лайнерів цього типу за останні півроку. "Управління неперервно оцінює та стежить за дотриманням обов'язкових заходів безпеки на комерційних літаках США. У випадку виявлення якогось аспекту, що впливає на гарантування безпеки, буде негайно вжито належних заходів", - йдеться в поширеній у понеділок, 11 березня, заяві міністерки транспорту США Елейн Чао.

DW.COM

На місці падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки". Тим часом кілька країн призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8. (11.03.2019)

У Китаї призупинили експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 8, аналогічних лайнеру, що розбився в Ефіопії. Таке ж рішення прийняла й авіакмопанія Ethiopian Airlines. (11.03.2019)

При цьому управління висунуло до компанії Boeing вимогу модернізувати не пізніше квітня 2019 року автоматичну систему управління MCAS, а також внести зміни до інструкції щодо навчання пілотів. У свою чергу, у Boeing заявили, що нове програмне забезпечення буде встановлено на всіх пасажирських літаках Boeing 737 Max у найближчі тижні. З 2017 року було випущено 370 літаків такого типу, що використовуються 47 авіакомпаніями світу, повідомили в компанії.

Тим часом стало відомо, що 12 березня до розслідування авіакатастрофи в Ефіопії, де вналідок падіння літака Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines загинуло 157 осіб, долучилися американські експерти. Нагадаємо, що напередодні на місці падіння були знайдені дві "чорні скриньки", а кілька країн, зокрема КНР та Індонезія, призупинили експлуатацію літаків цієї моделі.

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Авіакатастрофи трапляються нечасто. Значно рідше стаються аварії з новими літаками. Проте одна з найновіших моделей літака Boeing вже двічі зазнала аварії протягом двох років з початку експлуатації.

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