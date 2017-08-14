У США викрили шахрайську схему вступу до елітних університетів

Приблизно 50 осіб у вівторок, 12 березня, обвинувачені в США в причетності до шахрайської схеми, яка допомагала дітям багатих американців вступати до елітних університетів. За даними прокуратури, консалтингова компанія Edge College & Career Network з Каліфорнії забезпечувала підставних осіб, які складали тести за абітурієнтів, давала хабарі тренерам університетських спортивних програм. Крім того, ця компанія допомагала вступникам створити образ спортсменів, для яких в американських університетах передбачені спеціальні умови.

Батьки платили сотні тисяч доларів, щоб гарантувати своїм дітям вступ до престижних вишів. Серед відомих прокуратурі випадків йдеться і про мільйонні суми, зокрема про 6,5 мільйона доларів США. Ці гроші перераховувалися як пожертви до фальшивого благодійного фонду. Керівник компанії визнав свою провину і, за словами його адвоката, готовий співпрацювати зі слідством.

Серед обвинувачених - щонайменше дев'ятеро тренерів з таких відмих університетів, як Джорджтаунський, Єльський, Стенфордський тощо, а також 33 батьків абітурієнтів, зокрема акторки Фелісіті Гаффман та Лорі Лафлін. Їхніх дітей-студентів не обвинувачували, адже багато з них, за даними слідства, навіть не знали, що вступили до університетів завдяки шахрайській схемі. Організаторам схеми та батькам, зокрема Гаффман, загрожує ув'язнення до 20 років.