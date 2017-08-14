 У США викрили шахрайську схему вступу до елітних університетів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

У США викрили шахрайську схему вступу до елітних університетів

Близько 50 осіб причетні до шахрайства зі вступом до елітних університетів США. Організаторам схеми та батькам вступників загрожує ув'язнення до 20 років.

У скандалі замішаний тренер з престижного Єльського університету

У скандалі замішаний тренер з престижного Єльського університету

Приблизно 50 осіб у вівторок, 12 березня, обвинувачені в США в причетності до шахрайської схеми, яка допомагала дітям багатих американців вступати до елітних університетів. За даними прокуратури, консалтингова компанія Edge College & Career Network з Каліфорнії забезпечувала підставних осіб, які складали тести за абітурієнтів, давала хабарі тренерам університетських спортивних програм. Крім того, ця компанія допомагала вступникам створити образ спортсменів, для яких в американських університетах передбачені спеціальні умови.

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А у федеральній землі Гессен їх вже скасували! Точніше дозволили державним школам відмовитися від звичних оцінок. Охочі є. Але гострі суперечки тривають. (18.02.2019)

У Німеччині лютий вкрай важливий місяць для батьків та їхніх дітей: у школах видають табелі за перше півріччя, а в четвертих класах ще й рекомендації, до якого типу школи вищого рівня бажано віддати дитину. (14.02.2019)

Батьки платили сотні тисяч доларів, щоб гарантувати своїм дітям вступ до престижних вишів. Серед відомих прокуратурі випадків йдеться і про мільйонні суми, зокрема про 6,5 мільйона доларів США. Ці гроші перераховувалися як пожертви до фальшивого благодійного фонду. Керівник компанії визнав свою провину і, за словами його адвоката, готовий співпрацювати зі слідством.

Серед обвинувачених - щонайменше дев'ятеро тренерів з таких відмих університетів, як Джорджтаунський, Єльський, Стенфордський тощо, а також 33 батьків абітурієнтів, зокрема акторки Фелісіті Гаффман та Лорі Лафлін. Їхніх дітей-студентів не обвинувачували, адже багато з них, за даними слідства, навіть не знали, що вступили до університетів завдяки шахрайській схемі. Організаторам схеми та батькам, зокрема Гаффман, загрожує ув'язнення до 20 років.

  • Від малюка до підлітка

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Від малюка до підлітка

    До шести років діти ходять у дитячий садок. Потім вони зобов'язані відвідувати школу щонайменше до 15 років - до 9 чи 10 класу, залежно від федеральної землі. Навчання вдома можливе лише як виняток, наприклад, у разі тяжкої хвороби.

  • Початкова школа (Die Grundschule)

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Початкова школа (Grundschule)

    Перший день у школі батьки намагаються "підсолодити", кладучи до "шкільних кульків", які діти отримують у подарунок, багато смаколиків. Але далі на дітей чекає "серйозне життя". Освітню систему Німеччини регулює не федеральний уряд, а уряди окремих федеральних земель. У більшості земель діти ходять до початкової школи чотири роки (в Берліні навіть шість), перш ніж перейти до школи вищого рівня.

  • За порадою вчителя

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    За порадою вчителя

    Перед тим, як дитина закінчить початкову школу, вчителі радять, до школи якого типу краще далі віддати учня: до гімназії (Gymnasium), загальної (Gesamtschule), реальної (Realschule) чи основної школи (Hauptschule). Часто батьки, однак, лише уважно вислуховують пораду вчителя, але дитину віддають до старшої школи такого типу, який самі вважають за найкращий для свого чада.

  • Гімназія (Gymnasium)

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Гімназія (Gymnasium)

    Гімназія готує дітей до навчання в університеті. Навчання триває до 12-го або в залежності від федеральної землі 13-го класу. В одинадцятому класі учні, як правило, вибирають дві-три дисципліни для поглибленого вивчення. Але це означає звуження профілю: учні гімназії отримують багатосторонню освіту. Атестат зрілості (Abitur) надає випускнику право на вступ до будь-якого вишу.

  • Реальна школа (Realschule)

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Реальна школа (Realschule)

    У більшості земель навчання в реальній школі триває з 5 до 10 класу. Програма майже така сама, як у гімназії, але менше іноземних мов. Учнів готують до професійних шкіл. Крім того, вони мають право пройти дворічне навчання для роботи держслужбовцем. Учні з високою успішністю також можуть отримати атестат зрілості (Abitur), проте для цього їм доведеться перейти до гімназії чи загальної школи.

  • Старша школа (Hauptschule)

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Основна школа (Hauptschule)

    Основна школа дає неповну середню освіту. Навчання триває до дев'ятого класу. Програма майже така сама, як у школах вищих рівнів, проте темп навчання тут повільніший. До програми входять курси практичного спрямування, які готують учнів до подальшого навчання в професійних освітніх закладах. Після закінчення основної школи учні звичайно можуть перейти до реальної школи, загальної школи чи гімназії.

  • Загальна школа (Gesamtschule)

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Загальна школа (Gesamtschule)

    Загальні школи поширились у Німеччині в 1970-х роках як альтернатива трискладовій шкільній системі - гімназія, реальна й основна школа. Ці три типи школи інтегровані в загальній школі під одним дахом. Учні можуть отримати атестат зрілості після 13 класу, як в гімназії, або розпочати професійну підготовку після 9 чи 10 класу.

  • Боротьба за бажані місця

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Боротьба за бажані місця

    Нині в Німеччині майже половина школярів після початкової школи йде до гімназії. Зростає популярність і загальної школи, адже тут від учнів не вимагають одразу зробити вибір стосовно свого майбутнього - вища освіта чи робоча спеціальність. У великих містах попит на загальну школу вже перевищив пропозицію: так, у Кельні в 2018 році загальні школи були змушені відмовити приблизно 1000 кандидатів.

  • Період орієнтації

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Період орієнтації

    Якщо дитину прийняли до гімназії, це ще не гарантія, що вона її завершить. 5 і 6 класи гімназії вважаються орієнтаційними: якщо учню складно опанувати програму, вчителі можуть порадити перевести його до реальної чи основної школи. Водночас якщо учень реальної чи основної школи в 5 і 6 класах має високу успішність, він може відносно без проблем перейти до гімназії.

  • Різні федеральні землі, різні моделі

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Різні федеральні землі, різні моделі

    У різних федеральних землях - різна система: в Саксонії після початкової школи діти відвідують школу вищого рівня (Oberschule) (поєднання основної й реальної шкіл) або гімназію. В деяких землях також можна з 1 по 10 клас відвідувати громадську школу (Gemeinschaftsschule), яка є різновидом загальних шкіл. У Баварії з 2011 року замість старшої ввели середню школу (Mittelschule). Заплутатися легко.

  • Професійне училище (Berufsschule)

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Професійне училище (Berufsschule)

    Після старшої й реальної шкіл учні продовжують навчання в професійному училищі. Тут теорія йде пліч-о-пліч з практикою, завдяки чому випускники стають затребуваними спеціалістами на ринку праці. Професійні школи тісно співпрацюють з фабриками й підприємствами, які пропонують проходження навчальної практики і є потенційними роботодавцями випускників.

  • Інклюзивне навчання

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Інклюзивне навчання

    Діти з інвалідністю зазвичай відвідують спеціальні школи (Förder- und Sonderschulen), які пристосовані під їхні потреби. Критики вважають, що таким чином діти почуваються ізольованими в суспільстві. Тим часом деякі з цих дітей можуть відвідувати й звичайні школи. Водночас опоненти вказують, що через брак вчителів зі спеціальною освітою у звичайних школах діти не отримують відповідного піклування.

  • Гнучкий розклад

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Розклад уроків, що постійно змінюється

    Часом заняття закінчуються о 12:00, часом о 15:00 чи 16:00. Для батьків, які працюють, це справжній виклик. Лише деякі школи пропонують догляд за дітьми впродовж усього дня, коли учні після уроків можуть залишатися виконувати домашні завдання чи відвідувати різні гуртки.

  • Приватні школи - в меншості

    Особливості шкільної системи в Німеччині

    Приватні школи - в меншості

    Також у Німеччині є приватні навчальні заклади, як наприклад, вальдорфські школи, інтернати й школи, що фінансуються церквою. Але більшість дітей відвідують державні навчальні заклади. І не варто боятися: якість освіти висока також за межами приватних установ.

    Автор: Луїза Шефер


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Особливості шкільної системи в Німеччині

У Німеччині кожна федеральна земля має свою систему шкільної освіти. Не заплутатися й обрати правильну школу часом важко самим німцям, не кажучи вже про іноземців. (14.02.2019)  

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