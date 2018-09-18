У Стокгольмі назвали лауреатів альтернативної Нобелівської премії

Борці з корупцією, тоталітаризмом та з посухами й поширенням пустель у Африці стали цього року лауреатами престижної премії "За правильний спосіб життя". Про вручення престижної винагороди, яку ще називають альтернативною Нобелівською премією, повідомила в понеділок, 24 вересня, прес-служба шведського фонду Right Livelihood Award Foundation.

Згідно з повідомленням, цьогорічної міжнародної нагороди удостоїлися представники Гватемали, Саудівської Аравії, Буркіна-Фасо та Австралії. Лауреатами почесної частини альтернативної Нобелівської премії, що не передбачає грошової винагороди, стали юристи Тельма Алдана та Іван Веласкес з Гватемали.

Алдана та Веласкес займалися розкриттям випадків корупції в вищих ешелонах влади цієї латиноамериканської країни. Донедавна Алдана перебувала на посаді генпрокурорки Гватемали, а Веласкес очолював Міжнародну комісію проти безкарності в Гватемалі, нагадує інформагенція dpa.

Фермер Якуба Савадого

Грошову винагороду разом з титулом лауреата альтернативної Нобелівської премії отримав фермер з Буркіна-Фасо Якуба Савадого. Селянина винагородили за його успішну боротьбу з подальшим поширенням пустель у Африці, де його прозвали "чоловіком, що стримує пустелю". У прес-службі фонду наголосили, що Савадого допоміг багатьом селянам перетворити їхні землі на родючі. Африканський фермер отримає близько 96 тисяч євро в перерахунку.

Таку саму грошову винагороду присудили й австралійському агроному за винайдений ним спосіб успішного вирощування лісів у пустельних та напівпустельних регіонах. Таке рішення також дозволить покласти край подальшому наступу пустель.

Вперше з часу заснування цієї премії серед володарів почесної нагороди опинилися й громадські діячі з Саудівської Аравії. Ними виявилися троє правозахисників Абдулла аль-Хамід, Мохаммад Фахад аль-Кахтані і Валід Абу аль-Хаїр. Вони намагаються у мирний спосіб домогтися впровадження в їхньому авторитарному суспільстві справжнього захисту прав людини та досягти реального розподілу гілок влади. Всі троє за свою громадську діяльність опинилися за ґратами.

Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її призовий фонд становить три мільйони шведських крон (близько 313 тисяч євро. - Ред.). Поповнюється він за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру.

Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.