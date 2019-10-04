У "Слузі народу" офіційно ніхто не працює - КВУ

Партія "Слуга народу" офіційно нікого не брала на роботу і нікому не виплачувала заробітну плату, повідомив у середу, 20 листопада, Комітет виборців України з посиланням на фінансові звіти політичних партій за період із липня до вересня, який політсили подали в листопаді.

"Відповідно до звіту "Слуги народу" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в політичній партії офіційно не працює жодної особи. Так, у графі "працівники складу апарату партії" вказано цифру нуль", - йдеться у повідомленні КВУ. Також зазначається, що правляча політсила офіційно не витрачала жодних коштів на зарплати. "Всього за період липня-вересня партія витратила 240 мільйонів гривень, із них нуль гривень - на заробітну плату", - додали в Комітеті. Також у "Слуги народу" не зареєстровано жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

"Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якої немає оплачуваного на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників пресслужби та оргвідділу. Багаторічна практика вказує, що такі партії можуть здійснювати тіньову оплату праці - "в конвертах", - заявив голова КВУ Олексій Кошель. За його словами, схожа ситуація із місцевими осередками партій, які не мають статусу юридичних осіб.

"Закон "Про політичні партії в Україні" дозволяє існування місцевих організацій без такого статусу, однак, на думку КВУ, це свідчить про централізований характер управління та може бути спробою тінізації партійного життя. Зокрема, такі місцеві організації не здатні проводити повноцінну фінансову та господарську діяльність через відсутність рахунків у банках. Однак це також полегшує життя партіям, які не зобов’язати звітувати про діяльність осередків без статусу юросіб перед НАЗК", - пояснив очільник КВУ.

Відповідно до даних Реєстру політичних партій, "Слугу Народу" було офіційно зареєстровано 31 березня 2016 року.