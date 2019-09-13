 У ″Слузі народу″ запропонували ліквідувати посаду голови КМДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

У "Слузі народу" запропонували ліквідувати посаду голови КМДА

У фракції "Слуга народу" пропонують відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації, повідомив заступник голови фракції у парламенті Олександр Корнієнко.

Будівля Київської міської державної адміністрації

Будівля Київської міської державної адміністрації

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко припускає ліквідацію посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). "Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому щодо децентралізації, не буде голів ОДА", - сказав депутат в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег". За його словами, керівника органу виконавчої влади призначатиме або мер міста за погодженням із Радою, або сам парламент.

13 вересня в парламенті було зареєстровано законопроєкт "Про столицю України - місто-герой Київ" під авторством 39 депутатів від "Слуги народу". Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся щодо цього до Офісу президента. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук вказав на необхідність посилення позицій Київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. В якості особи, яка нібито сильно впливає на діяльність КМДА, він згадав представника будівельного бізнесу, народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

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Кабінет Міністрів зробив крок до двовладдя у Києві, а фактично - до прямого президентського правління, заявив мер міста Віталій Кличко. Він наголосив, що звільнити його можуть лише кияни. (04.09.2019)

Віталій Кличко вважає це рішення уряду неконституційним. За його словами, Кабмін зробив крок до того, щоб у столиці було запроваджено двовладдя, а по суті - пряме президентське правління.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА, закидаючи втрату контролю над ситуацією в Київраді та місті. Зокрема, про це 30 липня говорив голова Офісу президента Андрій Богдан. За твердженням Богдана, Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Богдан також заявив, що спрямував у Кабмін нагадування, аби уряд зробив подання на звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Сам Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".

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Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019)

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Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019)  

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