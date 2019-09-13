У "Слузі народу" запропонували ліквідувати посаду голови КМДА

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко припускає ліквідацію посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). "Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому щодо децентралізації, не буде голів ОДА", - сказав депутат в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег". За його словами, керівника органу виконавчої влади призначатиме або мер міста за погодженням із Радою, або сам парламент.

13 вересня в парламенті було зареєстровано законопроєкт "Про столицю України - місто-герой Київ" під авторством 39 депутатів від "Слуги народу". Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся щодо цього до Офісу президента. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук вказав на необхідність посилення позицій Київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. В якості особи, яка нібито сильно впливає на діяльність КМДА, він згадав представника будівельного бізнесу, народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

Віталій Кличко вважає це рішення уряду неконституційним. За його словами, Кабмін зробив крок до того, щоб у столиці було запроваджено двовладдя, а по суті - пряме президентське правління.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА, закидаючи втрату контролю над ситуацією в Київраді та місті. Зокрема, про це 30 липня говорив голова Офісу президента Андрій Богдан. За твердженням Богдана, Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Богдан також заявив, що спрямував у Кабмін нагадування, аби уряд зробив подання на звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Сам Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".