 У Словаччині до 23 років тюрми засудили вбивцю журналіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

У Словаччині до 23 років тюрми засудили вбивцю журналіста

Колишній військовий Мирослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві у січні 2020 року.

Вбивцю журналіста Яна Куціяка засудили до 23 років позбавлення волі

Вбивцю журналіста Яна Куціяка засудили до 23 років позбавлення волі

У Словаччині суд у понеділок, 6 квітня, засудив колишнього військовослужбовця Мирослава Марчека до 23 років тюремного ув'язнення за вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року.

"Це було холоднокровне і жорстоке вбивство. У жертв не було ані найменшого шансу врятуватися", - заявила суддя під час оголошення вироку, повідомляє агенція новин Reuters. Прокуратура оскаржить вирок, оскільки просила 25 років для вбивці і вважає покарання м'яким.

Мирослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві під час судового засідання 13 січня 2020 року.

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30 грудня 2019 року суд у Словаччині засудив до 15 років ув'язнення Золтана Андруско, який раніше зізнався у причетності до вбивства Куціяка та Кушнірової. На той час 42-річний чоловік був єдиним із п'ятьох обвинувачених у цій справі, хто зізнався у причетності до вбивств. Його судили окремо, оскільки він співпрацював зі слідством. Слідство вважає імовірним замовником вбивства бізнесмена Маріана Кочнера, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк.

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27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були вбиті 21 лютого 2018 року у будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією.

Серед іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями ЄС на розвиток сільського господарства в Словаччині і угодами, укладеними численними компаніями Кочнера. Колишній шеф-редактор Куціяка Петер Барді у вересні 2017 року розповів, що Кочнер наказав стежити за журналістом і погрожував йому в телефонних розмовах. Куціяк повідомив владі про ці погрози, проте жодних заходів вжито не було. Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті спричинили масові антиурядові демонстрації і в підсумку - відставку Фіцо з посади глави уряду.

На перших парламентських виборах у Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціяка та його нареченої перемогла опозиція. Її лідер пообіцяв викорінити корупцію.

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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