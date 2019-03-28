У Сирії повідомили про ізраїльський ракетний удар

Ізраїль завдав ракетного удару по цілях в центрі Сирії. Про це в неділю, 2 червня, повідомило державне сирійське агентство новин SANA. При цьому загинув один сирійський військовий, ще двоє зазнали поранень.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, ізраїльські військові літаки завдали удару по військовій базі на сході провінції Хомс, де зберігалося озброєння іранського Корпусу вартових ісламської революції. Жертвами удару стали загалом п'ятеро осіб, зокрема один солдат. Ізраїльська армія відмовилася коментувати повідомлення про авіаудар.

Нагадаємо, що напередодні ізраїльські військові підвтердили, що завдали ракетних ударів по базах сирійської армії поблизу Дамаска. Зокрема, серед цілей були дві сирійські артилерійські батареї, кілька спостережних та розвідувальних постів на Голанських висотах, а також батареї повітряної оборони. Внаслідок ізраїльських ударів поблизу Дамаска та Кунейтри загинули троє сирійських солдатів, ще семеро були поранені, повідомило сирійське інформагентство SANA.