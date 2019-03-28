 У Сирії повідомили про ізраїльський ракетний удар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

У Сирії повідомили про ізраїльський ракетний удар

У Сирії повідомили про ізраїльський ракетний удар в центрі країни, внаслідок якого загинув сирійський військовий.

Хомс

Місто Хомс (фото з архіву)

Ізраїль завдав ракетного удару по цілях в центрі Сирії. Про це в неділю, 2 червня, повідомило державне сирійське агентство новин SANA. При цьому загинув один сирійський військовий, ще двоє зазнали поранень.

DW.COM

У відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Внаслідок цього загинули троє сирійських солдатів. (02.06.2019)

Через авіаудари та наступ урядових військ на північному заході Сирії свої помешкання в останні тижні були змушені залишити вже 180 тисяч людей. Табори біженців переповнені, а багато медичних закладів - пошкоджені. (18.05.2019)

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, ізраїльські військові літаки завдали удару по військовій базі на сході провінції Хомс, де зберігалося озброєння іранського Корпусу вартових ісламської революції. Жертвами удару стали загалом п'ятеро осіб, зокрема один солдат. Ізраїльська армія відмовилася коментувати повідомлення про авіаудар.

Нагадаємо, що напередодні ізраїльські військові підвтердили, що завдали ракетних ударів по базах сирійської армії поблизу Дамаска. Зокрема, серед цілей були дві сирійські артилерійські батареї, кілька спостережних та розвідувальних постів на Голанських висотах, а також батареї повітряної оборони. Внаслідок ізраїльських ударів поблизу Дамаска та Кунейтри загинули троє сирійських солдатів, ще семеро були поранені, повідомило сирійське інформагентство SANA.

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