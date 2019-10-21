У Сирії внаслідок вибуху бензовоза загинули близько 50 людей

У місті Афрін на півночі Сирії у вівторок, 28 квітня, вибухнув бензовоз. Внаслідок вибуху, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинули щонайменше 46 людей, ще близько 50 осіб отримали поранення, повідомляє інформагенція dpa. Представники центру висловлюють побоювання, що кількість загиблих може зрости. За їхніми словами, вантажівка вибухнула на ринку в місті.

Тим часом міністерство оборони Туреччини повідомило, що жертвами вибуху стали 40 людей, в тому числі 11 дітей. Ще 47 осіб, за даними турецького оборонного відомства, були поранені. Анкара поклала відповідальність за вибух на курдські "Загони народної самооборони" (YPG), а також на заборонену в Туреччині "Робітничу партію Курдистану".

Район Афрін, в якому проживають переважно курди, розташований на кордоні з Туреччиною. Турецькі армія на початку 2018 року провела операцію "Оливкова гілка" і разом із союзними збройними загонами сирійської опозиції захопила його.

У науковому висновку німецького Бундестагу щодо цієї військової операції підсумували, що турецька присутність у цьому сирійському регіоні, згідно з міжнародним правом, відповідає критеріям військової окупації.

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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Перша зупинка За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм У місті лише чоловіки У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм "Ми все втратили" Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Біженці в Телль-Тамері Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Допомога місцевих НДО Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Біженцям не вистачає продовольства Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Школи стали притулком для біженців Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Без води і світла 50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Ситуація у лікарнях Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Життя серед руїн У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна. Автор: Наталія Позднякова

