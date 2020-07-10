У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту

Уже кілька днів не вщухають у Белграді протести проти політики сербського президента Александра Вучича щодо пандемії COVID-19. Пізно увечері у п'ятницю, 10 липня, після сутичок з поліцією група демонстрантів увірвалася в будівлю парламенту Сербії. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові палиці після того, як протестувальники стали закидати будівлю та поліцейських навколо неї камінням та пляшками. Згодом демонстрантів відтіснили від парламенту.

Нагадаємо, що 7 липня через погіршення ситуації з епідемією COVID-19 Вучич вирішив запровадити в Белграді з 10 по 13 липня заборону на вихід жителів надвір. Це викликало масові протести, тож влада країни вирішила відмовитися від заборони. Замість цього уряд заборонив збиратися групами у понад 10 осіб. Утім, протести не вщухають, деякі з демонстрантів закликають до відставки президента.

У Сербії коронавірус виявлено у майже 18 тисяч осіб, 370 хворих на COVID-19 померли. У березні в країні запровадили карантинні обмеження, проте вже на початку травня їх почали скасували. На думку критиків Вучича, це було зроблено з метою провести парламентські вибори в червні. Після виборів епідеміологічна ситуація в Сербії стала різко погіршуватися.