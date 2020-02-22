 У Сенаті США підтвердили висновки про втручання РФ у вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

У Сенаті США підтвердили висновки про втручання РФ у вибори

Комітет з розвідки Сенату США визнав справедливими висновки доповіді спецслужб про втручання Росії у вибори 2016 року на користь Дональда Трампа.

Капітолій - будівля Конгресу США

Капітолій - будівля Конгресу США

Очолюваний республіканцями комітет з розвідки Сенату США підтвердив висновки американських спецслужб про втручання Росії в президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа. Завданням комітету був не пошук нових доказів, а перевірка достовірності зробленої у 2017 доповіді спецслужб, і комітет не знайшов причини сумніватися у висновках щодо російського втручання. Про це йдеться у розсекреченій у вівторок, 21 квітня, доповіді, яку підготували сенатори як Демократичної, так і Республіканської партій США.

"З наближенням президентських виборів 2020 року зараз важливіше, ніж будь-коли, аби ми були готові до небезпеки втручання ворожих закордонних сил", - заявив глава комітету Річард Берр, назвавши втручання з Росії "новим нормальним станом" американської політики.

Демократи вимагають санкції проти РФ

Тим часом сенатори-демократи ще 25 лютого закликали запровадити нові санкції щодо Росії і особисто Володимира Путіна за втручання в майбутні вибори президента США. Лист з цією вимогою вони направили держсекретареві Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну.

"Будь-які інші дії будуть вважатися відходом від відповідальності захищати США від загроз національній безпеці", - зазначено в листі. Підписи поставили лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, старший демократ комітету з закордонних справ Сенату Роберт Менендес і сенатор Шеррод Браун.

Про початок втручання Росії в майбутні вибори президента США в листопаді 2020 року раніше написала The New York Times. За її даними, спецслужби під час закритого брифінгу нібито попередили Палату представників Конгресу США про те, що Москва має намір домогтися переобрання Дональда Трампа.

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