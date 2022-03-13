 У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2022

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Новини

У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину

Кількість страчених у Саудівській Аравії 12 березня виявилася вищою, ніж за весь 2021 рік. Усіх страчених, за даними місцевих ЗМІ, звинувачували у зв'язках із терористичними організаціями.

Колючий дріт

Колючий дріт

У Саудівській Аравії в суботу, 12 березня, смертну кару привели у виконання щодо 81 людини. У такий спосіб кількість страчених у країні всього за один день виявилося вищим, ніж за весь 2021 рік. Тоді цей показник становив 69 людей.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, всіх страчених звинувачували у тероризмі. Державне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA пише, що вони були пов'язані з "Ісламською державою", "Аль-Каїдою" та іншими терористичними організаціями і вже визнавалися судами країни винними "у кількох жахливих злочинах". Серед страчених було 73 громадяни Саудівської Аравії, 7 громадян Ємену та один сирієць, вказує SPA.

Правозахисники засудили страти. "Лише минулого тижня принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. - Ред.) розповідав журналістам, що хоче модернізувати систему кримінального правосуддя Саудівської Аравії, а потім наказав провести найбільшу масову страту в історії країни", - заявила, зокрема, правозахисна група Reprieve, що базується у Великій Британії.

Реформи кримінального законодавства у Саудівській Аравії

За підрахунками агентства AFP, до 11 березня загальна кількість страчених у Саудівській Аравії з початку 2022 року сягала 11 осіб. В останні роки Саудівська Аравія оголосила про проведення низки реформ, включно з мораторієм на смертну кару за злочини, пов'язані з наркотиками, та скасування побиття як форми покарання. У квітні 2020 року королівство також ухвалило рішення скасувати смертну кару для осіб, засуджених за злочини, скоєні до 18 років.

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