 У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд

У першому гей-прайді у Сараєво взяли участь понад дві тисячі осіб. Близько тисячі поліцейських охороняли ЛГБТ-активістів від тих, хто протестував проти прайду.

У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд

Перший в Боснії і Герцеговині гей-прайд пройшов у Сараєво

Понад дві тисячі осіб у неділю, 8 вересня, зібралися в столиці Боснії і Герцеговини Сараєво на перший в історії міста гей-прайд. Правопорядок на заході охороняли 1100 співробітників поліції і служб безпеки. Вони вишикувалися уздовж маршруту ходи через центр міста, щоб захистити ЛГБТ-активістів від протестної акції, в якій взяли участь близько 150 осіб, інформує AFP.

Учасників прайду охороняла понад тисяча поліцейських

Учасників прайду охороняла понад тисяча поліцейських

Серед учасників були дипломати з Великобританії, Франції, Італії та Сполучених Штатів Америки. Учасники маршу пройшли півтора кілометра центром Сараєво. Хода завершилася мітингом ЛГБТ-активістів перед будівлею парламенту.

Учасники маршу пройшли півтора кілометра центром Сараєво

Учасники маршу пройшли півтора кілометра центром Сараєво

Боснія і Герцеговина, країна з населенням у 3,5 мільйона осіб, забороняє дискримінацію за сексуальною орієнтацією, але не визнає одностатеві відносини як офіційні. Понад 80 відсотків населення Сараєво - мусульмани. Загалом у місті проживають близько 340 тисяч осіб.

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