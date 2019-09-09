У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд

Понад дві тисячі осіб у неділю, 8 вересня, зібралися в столиці Боснії і Герцеговини Сараєво на перший в історії міста гей-прайд. Правопорядок на заході охороняли 1100 співробітників поліції і служб безпеки. Вони вишикувалися уздовж маршруту ходи через центр міста, щоб захистити ЛГБТ-активістів від протестної акції, в якій взяли участь близько 150 осіб, інформує AFP.

Учасників прайду охороняла понад тисяча поліцейських

Серед учасників були дипломати з Великобританії, Франції, Італії та Сполучених Штатів Америки. Учасники маршу пройшли півтора кілометра центром Сараєво. Хода завершилася мітингом ЛГБТ-активістів перед будівлею парламенту.

Учасники маршу пройшли півтора кілометра центром Сараєво

Боснія і Герцеговина, країна з населенням у 3,5 мільйона осіб, забороняє дискримінацію за сексуальною орієнтацією, але не визнає одностатеві відносини як офіційні. Понад 80 відсотків населення Сараєво - мусульмани. Загалом у місті проживають близько 340 тисяч осіб.