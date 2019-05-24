У Саксонії та Бранденбургу обирають земельні парламенти

У німецьких федеральних землях Саксонія та Бранденбург в неділю вранці, 1 вересня, відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до земельних парламентів - ландтагів.

У Бранденбургу основна боротьба точиться між представниками правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які є лідерами рейтингу у цій федеральній землі. За обидві партії готові проголосувати приблизно 20 відсотків людей, які брали участь у соціологічних опитуваннях, повідомляє агенція AFP.

У Саксонії раніше більшість виборців традиційно підтримувала Християнсько-демократичний союз (ХДС). В 2014 році за ХДС проголосували 39,4 відсотка виборців. Однак цього року соціологи припускають можливий обвал рейтингу партії на 10 відсотків. Тим часом АдН, за даними опитувань, підтримують 25 відсотків респондентів, тобто їй пророкують друге місце. СДПН прогнозують значно менший результат.

Утім, усі партії, які беруть участь у земельних виборах і в Саксонії, і в Бранденбургу, виключають можливість створення коаліції з правопопулістами з АдН.

На виборах у Саксонії вже зареєстрували вищу явку, ніж в 2014 році. Станом на 12 годину за місцевим часом, явка у цій федеральній землі складає 26,2 відсотка, а в 2014 році на цей час вона становила 14,9 відсотка.

У Бранденбургу понад 2,1 мільйона людей мають право голосувати, а в Саксонії - приблизно 3,3 мільйона осіб.

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