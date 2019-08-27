У РФ готові до газових переговорів з Україною і ЄС у вересні

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, 30 серпня, що РФ готова провести тристоронні газові переговори з Єврокомісією і Україною в першій половині вересня.

Раніше віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович пропонував провести тристоронню зустріч з 16 по 23 вересня. "У нас є пропозиція про зустріч від заступника голови Єврокомісії пана Мароша Шефчовича. Або 16 числа, або може якісь інші дати. Ми обговоримо. Я думаю, що це буде узгоджено найближчим часом", - цитує Новака агенція "Интерфакс".

"Ми готові зустрічатися в першій половині вересня. Просто у нас теж є якийсь графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Треба вибрати час, щоб у всіх була одночасно можливість для зустрічі", - зазначив російський міністр.

Наразі не повідомлялося, хто братиме участь у переговорах від України. На попередніх тристоронніх переговорах Київ представляв тодішній український міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Російська сторона наполягала, що вести газові переговори повинен профільний міністр енергетики України.

Напередодні Верховна Рада України затвердила Олексія Оржеля міністром енергетики та захисту навколишнього середовища. Однак поки що невідомо, чи братиме він участь у переговорах. Російський міністр енергетики утримався від коментарів про призначення Оржеля. "Контакту у нас поки не було", - сказав Новак.

Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.