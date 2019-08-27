 У РФ готові до газових переговорів з Україною і ЄС у вересні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У РФ готові до газових переговорів з Україною і ЄС у вересні

Росія готова провести тристоронні газові переговори з Єврокомісією і Україною в першій половині вересня. Хто представлятиме Україну, ще не повідомлялося.

В Росії заявили, що готові провести газові переговори з Україною і ЄС у вересні

В Росії заявили, що готові провести газові переговори з Україною і ЄС у вересні

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, 30 серпня, що РФ готова провести тристоронні газові переговори з Єврокомісією і Україною в першій половині вересня.

Раніше віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович пропонував провести тристоронню зустріч з 16 по 23 вересня. "У нас є пропозиція про зустріч від заступника голови Єврокомісії пана Мароша Шефчовича. Або 16 числа, або може якісь інші дати. Ми обговоримо. Я думаю, що це буде узгоджено найближчим часом", - цитує Новака агенція "Интерфакс".

"Ми готові зустрічатися в першій половині вересня. Просто у нас теж є якийсь графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Треба вибрати час, щоб у всіх була одночасно можливість для зустрічі", - зазначив російський міністр.

DW.COM

Російська сторона вважає, що найпростішим варіантом є продовження чинного контракту щодо транзиту газу через Україну. Київ дорікає Москві у перенесенні переговорів щодо цього. (13.06.2019)

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович летить до Москви - вирішувати питання про транзит газу до ЄС з Росії територією України. У Брюсселі поспішають - нинішній контракт спливає у грудні. (13.06.2019)

Наразі не повідомлялося, хто братиме участь у переговорах від України. На попередніх тристоронніх переговорах Київ представляв тодішній український міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Російська сторона наполягала, що вести газові переговори повинен профільний міністр енергетики України.

Напередодні Верховна Рада України затвердила Олексія Оржеля міністром енергетики та захисту навколишнього середовища. Однак поки що невідомо, чи братиме він участь у переговорах. Російський міністр енергетики утримався від коментарів про призначення Оржеля. "Контакту у нас поки не було", - сказав Новак.

Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року. 

Дивитись відео 03:43

Транзит газу з РФ через Україну: загадковий план Києва - не вирішення? (11.03.2019)

Аудіо й відео до теми

Транзит газу з РФ через Україну: загадковий план Києва - не вирішення? (11.03.2019)  

Також за темою

Deutschland | Für Verschiffung vorbereitete Volkswagen im Emdener Hafen

Торгівля Німеччини зі Східною Європою: з Україною - зростає, з Росією - знижується 27.08.2019

Німецький бізнес розширює співпрацю зі Східною Європою. Один з найвищих темпів зростання демонструє торгівля ФРН з Україною, а Польща як торговельний партнер Німеччини - вдвічі важливіша, ніж Росія.

Polen - Maroš Šefčovič auf dem Europäischen Wirtschaftskongress in Kattowitz

Шефчович: Переговори щодо транзиту газу РФ через Україну відновляться у вересні 04.07.2019

Переговори щодо подальшого транзиту російського газу через Україну будуть продовжені у вересні, заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. Тим часом в "Нафтогазі" заявили про зменшення власного видобутку газу.

Symbolbild Russland Ukraine Wiederaufnahme der Lieferungen

Коболєв застеріг щодо припинення транзиту газу Україною з 2020 року 16.05.2019

Російський "Газпром" може перервати транзит газу через Україну після 2019 року і без запуску "Північного потоку-2", попередив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Реклама

Докладно

В аеропорту Київ зібралися десятки журналістів

В очікуванні великого обміну

В Україні з раннього ранку 30 серпня чекають повернення полонених моряків і політичних в'язнів Кремля.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  