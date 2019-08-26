У Румунії розпалася урядова коаліція

Урядова коаліція в Румунії розвалюється. У понеділок, 26 серпня, молодший партнер правлячих соціал-демократів - Національна ліберальна партія Румунії - оголосила, що вийде зі складу коаліції. Відповідну заяву зробив голова румунських лібералів Келін Попеску-Терічану, передає інформагенція dpa.

Попеску-Терічану також наголосив, що в разі подання в парламент проєкту резолюції про вотум недовіри соціал-демократичному уряду Віоріке Денчіле його партія разом з іншими опозиційними політичними силами підтримає його. Крім того, Попеску-Терічану оголосив, що складає з себе повноваження голови Сенату - верхньої палати румунського парламенту.

Також політик відмовився від кандидування на призначених на 10 листопада цього року президентських виборах у Румунії. Натомість він оголосив про свою підтримку незалежного кандидата в президенти Мірчі Діакону. Кандидатуру останнього підтримує також і невелика опозиційна ліва партія "За Румунію" колишнього прем'єр-міністра Віктора Понти.

На думку багатьох оглядачів, причиною нинішнього розвалу урядової коаліції стали саме майбутні президентські вибори. Румунські ліберали разом з партією Віктора Понти намагаються ставити на президентських перегонах на кандидатуру Мірчи Діакону, оскільки він вважається досить перспективним суперником чинного президента країни Клауса Йоганніса (Klaus Iohannis).

Згідно з останніми опитуваннями, Йоганніса готові підтримати на майбутніх виборах близько 41 відсотка виборців, тож він є фаворитом перегонів.

Денчіле теж балотується на виборах, але вона практично не має шансів у боротьбі за президентське крісло проти чинного глави держави, зазначають оглядачі.