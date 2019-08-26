 У Румунії розпалася урядова коаліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

У Румунії розпалася урядова коаліція

На тлі суперечок навколо майбутніх президентських виборів у Румунії розпадається урядова коаліція. Про вихід з правлячої більшості оголосив молодший партнер соціал-демократів.

Голова румунських лібералів Келін Попеску-Турічану

Голова румунських лібералів Келін Попеску-Турічану (на фото) заявив про вихід його політсили з урядової коаліції

Урядова коаліція в Румунії розвалюється. У понеділок, 26 серпня, молодший партнер правлячих соціал-демократів - Національна ліберальна партія Румунії - оголосила, що вийде зі складу коаліції. Відповідну заяву зробив голова румунських лібералів Келін Попеску-Терічану, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Парламент Румунії висловив довіру новому уряду країни на чолі з прем’єр-міністеркою Віорікою Денчіле. Вона пообіцяла зберегти курс соціал-демократів на підвищення зарплат та пенсій і покращення відносин з Євросоюзом. (29.01.2018)

Уперше в історії Румунії уряд очолила жінка. Віоріка Денчіле - наближена до голови соціал-демократичної партії Лівіу Драгня, фактично "ляльковода" у Бухаресті. Тож ЄС знову стурбований. (31.01.2018)

Національна рада боротьби з дискримінацією Румунії не побачила жодних порушень у тому, що прем'єрка країни Віоріка Денчіле в інтерв'ю назвала депутатів Європарламенту "аутистами". (26.02.2018)

Протестувальники вимагають забезпечити незалежність органів прокуратури. Нова постанова уряду Румнунії дозволяє кабміну впливати на прокуратуру, кажуть критики. (25.02.2019)

Попеску-Терічану також наголосив, що в разі подання в парламент проєкту резолюції про вотум недовіри соціал-демократичному уряду Віоріке Денчіле його партія разом з іншими опозиційними політичними силами підтримає його. Крім того, Попеску-Терічану оголосив, що складає з себе повноваження голови Сенату - верхньої палати румунського парламенту.

Також політик відмовився від кандидування на призначених на 10 листопада цього року президентських виборах у Румунії. Натомість він оголосив про свою підтримку незалежного кандидата в президенти Мірчі Діакону. Кандидатуру останнього підтримує також і невелика опозиційна ліва партія "За Румунію" колишнього прем'єр-міністра Віктора Понти.

На думку багатьох оглядачів, причиною нинішнього розвалу урядової коаліції стали саме майбутні президентські вибори. Румунські ліберали разом з партією Віктора Понти намагаються ставити на президентських перегонах на кандидатуру Мірчи Діакону, оскільки він вважається досить перспективним суперником чинного президента країни Клауса Йоганніса (Klaus Iohannis).

Згідно з останніми опитуваннями, Йоганніса готові підтримати на майбутніх виборах близько 41 відсотка виборців, тож він є фаворитом перегонів.

Денчіле теж балотується на виборах, але вона практично не має шансів у боротьбі за президентське крісло проти чинного глави держави, зазначають оглядачі.

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