У Румунії парламент висловив недовіру уряду

Парламент Румунії оголосив вотум недовіри соціал-демократичному уряду на чолі з Віорікою Денчіле. Під час голосування в четвер, 10 жовтня, це рішення підтримало 238 депутатів та сенаторів за необхідних 233, передає інформагенція dpa.

За вотум недовіри висловилися шість опозиційних партій. Найбільше цей крок підтримували представники Національної ліберальної партії. Уряду Денчіле закинули зокрема некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.

Попри оголошення недовіри, уряд залишиться виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів. Під час цього періоду компетенції уряду Денчіле будуть досить обмеженні.

З серпня цього року зокрема після розпаду урядової коаліції, яку залишили члени партії Альянс лібералів і демократів (ALDE), Денчіле неодноразово намагалася врятувати свій пост та очолюваний нею уряд. Соціал-демократична партія має в своєму розпорядженні 205 з 465 місць у парламенті, нагадує інформагенція AFP.

10 листопада в Румунії заплановані президентські вибори, під час яких чинний глава держави Клаус Йоганніс теж висуватиме свою кандидатуру. Якщо жоден з кандидатів не зуміє набрати більше 50 відсотків голосів, тоді 24 листопада відбудуться повторні вибори.