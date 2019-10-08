 У Румунії парламент висловив недовіру уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

У Румунії парламент висловив недовіру уряду

Більшістю голосів румунські законодавці виступили за вотум недовіри уряду соціал-демократів на чолі з Віорікою Денчіле. Нинішній уряд буде тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів.

Віоріка Денчіле

Прем'єр-міністерка Румунії Віоріка Денчіле виконуватиме обов'язки до призначення нового уряду

Парламент Румунії оголосив вотум недовіри соціал-демократичному уряду на чолі з Віорікою Денчіле. Під час голосування в четвер, 10 жовтня, це рішення підтримало 238 депутатів та сенаторів за необхідних 233, передає інформагенція dpa.

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За вотум недовіри висловилися шість опозиційних партій. Найбільше цей крок підтримували представники Національної ліберальної партії. Уряду Денчіле закинули зокрема некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.

Попри оголошення недовіри, уряд залишиться виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів. Під час цього періоду компетенції уряду Денчіле будуть досить обмеженні.

З серпня цього року зокрема після розпаду урядової коаліції, яку залишили члени партії Альянс лібералів і демократів (ALDE), Денчіле неодноразово намагалася врятувати свій пост та очолюваний нею уряд. Соціал-демократична партія має в своєму розпорядженні 205 з 465 місць у парламенті, нагадує інформагенція AFP.

10 листопада в Румунії заплановані президентські вибори, під час яких чинний глава держави Клаус Йоганніс теж висуватиме свою кандидатуру. Якщо жоден з кандидатів не зуміє набрати більше 50 відсотків голосів, тоді 24 листопада відбудуться повторні вибори.

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