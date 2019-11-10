У Румунії обирають президента

У Румунії у неділю, 24 листопада, проходить другий тур виборів президента країни. Основними суперниками є чинний президент Клаус Йоганніс, який є представником Націонал-ліберальної партії (НЛП), та колишня прем'єрка Віоріка Денчіле, котра представляє соціал-демократів.

У першому турі Йоганніс здобув перемогу, набравши 36 відсотків проти 24 відсотків Денчіле. Як зазначає агентство dpa, аналітики прогнозують, що він переможе і у другому турі.

Нагадаємо, що Клаус Йоганніс відомий своєю проєвропейською позицією. Його партія прийшла до влади в країні на початку листопада, коли парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри. Її уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.

Новий румунський прем'єр Людовік Орбан сподівається на переобрання Йоганніса на другий строк, щоб продовжити курс чинного президента на боротьбу з корупцією у Румунії.