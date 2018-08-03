У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду

У столиці Румунії Бухаресті та інших містах країни увечері в суботу, 11 серпня, другий день поспіль тривали протести проти політики урядової Соціал-демократичної партії. За повідомленнями місцевої агенції Agerpres, у демонстрації на площі Перемоги в Бухаресті взяли участь понад 25 тисяч людей. Загалом акція протесту минула мирно. Протестувальники з прапорами Румунії та ЄС зібралися біля урядових будівель в центрі столиці і скандували "Геть уряд!". Близько 10 тисяч людей протестували також у Яссах, 8 тисяч - у Тімішоарі, 5 тисяч - у Сібіу, повідомляє агентство dpa.

Напередодні в протесті в Бухаресті, під час якого спалахнули сутички з поліцією, теж брали участь кілька десятків тисяч осіб. Чималу кількість учасників становили румуни, які працюють за кордоном. Їхнє обурення викликає низька оплата праці та провал боротьби з корупцією в країні.

Демонстранти спробували прорвати кордони поліції та жбурляли каміння й пляшки, правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ. Загалом постраждали понад 450 людей. За повідомленням агенції AP, 70 осіб потребували допомоги в лікарнях, серед них - 11 поліцейських. Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив надто жорсткі дії правоохоронців. Прокуратура напередодні розпочала розслідування правомірності застосування сили поліцією. У поліції ж кажуть, що хочуть притягнути до відповідальності вісьмох учасників заворушень.

Нагадаемо, що у червні парламент Румунії ухвалив закон, що пом'якшує покарання за посадові злочини. Пізніше, згідно з рішенням конституційного суду країни, президент Румунії відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.