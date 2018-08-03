 У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду

У Бухаресті та інших містах Румунії десятки тисяч людей другий день поспіль протестували проти уряду. Тим часом прокуратура розслідує правомірність застосування сили правоохоронцями щодо демонстрантів 10 серпня.

Акція протесту в Бухаресті, 11 серпня 2018 року

Акція протесту в Бухаресті, 11 серпня 2018 року

У столиці Румунії Бухаресті та інших містах країни увечері в суботу, 11 серпня, другий день поспіль тривали протести проти політики урядової Соціал-демократичної партії. За повідомленнями місцевої агенції Agerpres, у демонстрації на площі Перемоги в Бухаресті взяли участь понад 25 тисяч людей. Загалом акція протесту минула мирно. Протестувальники з прапорами Румунії та ЄС зібралися біля урядових будівель в центрі столиці і скандували "Геть уряд!". Близько 10 тисяч людей протестували також у Яссах, 8 тисяч - у Тімішоарі, 5 тисяч - у Сібіу, повідомляє агентство dpa.

DW.COM

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих. (11.08.2018)

Парламент Румунії ухвалив зміни до кримінального права, які підуть на користь підозрюваним у корупції чиновникам. Президент країни Клаус Йоганніс заявив, що намагатиметься не допустити набуття чинності законом. (04.07.2018)

Очільницю Національного антикорупційного директорату Румунії Лауру Кодруцу Ковеши зняли з посади. Раніше до конституційного суду з вимогою її відставки звернувся міністр юстиції. (09.07.2018)

Напередодні в протесті в Бухаресті, під час якого спалахнули сутички з поліцією, теж брали участь кілька десятків тисяч осіб. Чималу кількість учасників становили румуни, які працюють за кордоном. Їхнє обурення викликає низька оплата праці та провал боротьби з корупцією в країні. 

Демонстранти спробували прорвати кордони поліції та жбурляли каміння й пляшки, правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ. Загалом постраждали понад 450 людей. За повідомленням агенції AP, 70 осіб потребували допомоги в лікарнях, серед них - 11 поліцейських. Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив надто жорсткі дії правоохоронців. Прокуратура напередодні розпочала розслідування правомірності застосування сили поліцією. У поліції ж кажуть, що хочуть притягнути до відповідальності вісьмох учасників заворушень.

Нагадаемо, що у червні парламент Румунії ухвалив закон, що пом'якшує покарання за посадові злочини. Пізніше, згідно з рішенням конституційного суду країни, президент Румунії відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.

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