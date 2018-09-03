У Росії на акціях проти пенсійної реформи затримали понад 800 людей

У Росії на акціях протесту проти пенсійної реформи, які пройшли в неділю, 9 вересня, затримали сотні людей. Сайт "ОВД-Инфо", який узагальнює дані про акції, повідомив про щонайменше 839 затриманих. За його даними, найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі (354), Єкатеринбурзі (129), Краснодарі (60) та Пермі (48). Російське МВС поки не повідомило, скільки затриманих вже відпустили.

У Санкт-Петербурзі в акції протесту взяли участь від двох до семи тисяч людей, передає кореспондент DW. Правоохоронці, зокрема спецпризначенці та військові Росгвардії, проводили затримання учасників демонстрації з надзвичайною жорсткістю, .

На акції в Москві в районі Пушкінської площі зібралися близько чотирьох тисяч людей, передає кореспондент DW. Поліція оцінила кількість протестувальників в дві тисячі. Учасники акції скандували "Росія буде вільною!". Поліція затримувала учасників акції, співробітники загону спецпризначення били протестувальників.

Серед затриманих, зокрема, координатор московського штабу російського опозиціонера Олексія Навального Олег Степанов, активістка арт-групи Pussy Riot Вероніка Нікулішина, видавець російського інтернет-ЗМІ "Медіазона" Петро Верзилов.

Демонстрації, організовані командою Олексія Навального, відбувалися в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. За даними організаторів, акції пройшли в 83 містах Росії.

Прибічників Навального в багатьох містах РФ почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів. Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тому не зміг взяти участь в акції у Москві.