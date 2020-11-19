У Росії виявили рекордні понад 25 тисяч заражень коронавірусом за добу

В Росії зареєстрували рекордні 25 173 інфікування коронавірусом за останню добу, 361 людина померла, а 16 002 особи одужали. Про це свідчать дані порталу "Стоп коронавірус" станом на понеділок, 23 листопада.

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Найбільше заражень за останню добу підтвердили у Москві (6866 випадків), у Петербурзі (2926 випадків) і Московській області (971 випадок).

Загалом за весь період епідемії коронавірусу в Росії офіційно підтвердили понад 2,1 мільйона заражень, з них більше 1,6 мільйона людей одужали, а 36540 - померли. За офіційними даними, наразі в країні більше 466,5 тисячі активних випадків хвороби.

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Дивитись відео 04:59 Поділитись Вакцина від коронавірусу: що потрібно знати про щеплення з Німеччини і США (11.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l985 Вакцина від коронавірусу: що потрібно знати про щеплення з Німеччини і США (11.11.2020)