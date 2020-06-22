У Росії вже понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом

У Росії й надалі зберігаються високі темпи поширення коронавірусної інфекції. Згідно з оприлюдненими в середу, 24 червня, даними оперативного штабу з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, упродовж останньої доби в РФ зафіксовано 7,1 тисячі нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

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За останню добу в Росії померли 154 людини з коронавірусом, 12393 пацієнти одужали. Загалом у РФ зареєстровано вже 606881 випадок зараження коронавірусом у 85 регіонах. За цей час померли 8513 осіб з коронавірусом, а одужали 368822 пацієнти, передає інформагенція "Інтерфакс".

Тенденція до зниження

Тільки в Москві за останні 24 години медики підтвердили 811 нових випадків. Утім, останнім часом намітилася тенденція до скорочення кількості виявлених заражень. Приміром, цей добовий показник у Москві став найнижчим з 9 квітня. Так само триває зниження кількості нових підтверджених випадків загалом у Росії: напередодні їх було 7,4 тисячі, в понеділок - 7,6 тисячі, у неділю - 7,7 тисячі.

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За даними Університету Джонса Хопкінса, Росія після США та Бразилії - на третьому місці у світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом.

Утім, варто зауважити, що в Росії досить активно тестують на коронавірус. За даними онлайн-ресурсу Worldometer, за показником кількості тестів на мільйон населення Росія (122 тисячі) значно випереджає США (89 тисяч), Бразилію (12,6 тисячі), а також багато інших країн Європи. В Україні цей показник становить 13,6 тисячі на мільйон населення.