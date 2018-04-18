 У Росії блогера засудили за твіт до п′яти років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

У Росії блогера засудили за твіт до п'яти років ув'язнення

Російського блогера Владислава Синицю засудили в Москві до п'яти років позбавлення волі за заклик у Twitter до розправ над дітьми співробітників правоохоронних органів. Сам блогер назвав рішення суду "абсурдом".

Владислав Синиця

Блогер Владислав Синиця (праворуч)

Пресненський суд Москви засудив блогера Владислава Синицю до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у закликах до розправ над дітьми співробітників правоохоронних органів. Відповідне рішення суд ухвалив під час засідання в вівторок, 3 вересня, передає інформагенція "Інтерфакс".

"Визнати Синицю винним в скоєнні злочину, (…), і призначити йому покарання у вигляді п'яти років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя, цитує "Інтерфакс".

Напередодні під час дебатів державне звинувачення попрохало засудити блогера до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. За версією слідства, 31 липня 2019 року Синиця під псевдонімом "Макс Стєклов" за допомогою публікації в Twitter "закликав широке коло осіб до протиправних дій насильницького характеру щодо дітей співробітників правоохоронних органів". 5 серпня його заарештували за санкцією Пресненського суду.

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Синицю визнали винним у розпалюванні ненависті і ворожнечі щодо співробітників правоохоронних органів з використанням інтернету. Слідчий запевнив суд, що сам блогер "визнав факт розміщення в своїх акаунтах записів, що розпалюють ненависть і ворожнечу до співробітників правоохоронних органів, у тому числі співробітників Росгвардіі, однак провину не визнав".

Сам засуджений блогер назвав те, що відбувається "абсурдом". Його адвокат заявив, що із записів підзахисного в інтернеті, про які йдеться в кримінальній справі, "очевидно, що це не заклики, які спонукають до чого-небудь, а роздуми про те, як воно могло б бути". Згідно з протоколом допиту, Синиця пояснив слідству, що "в публікації загроз конкретним особистостям не мав на увазі".

Блогер заявив журналістам, що має намір оскаржити рішення суду.

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