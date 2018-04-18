У Росії блогера засудили за твіт до п'яти років ув'язнення

Пресненський суд Москви засудив блогера Владислава Синицю до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у закликах до розправ над дітьми співробітників правоохоронних органів. Відповідне рішення суд ухвалив під час засідання в вівторок, 3 вересня, передає інформагенція "Інтерфакс".

"Визнати Синицю винним в скоєнні злочину, (…), і призначити йому покарання у вигляді п'яти років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя, цитує "Інтерфакс".

Напередодні під час дебатів державне звинувачення попрохало засудити блогера до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. За версією слідства, 31 липня 2019 року Синиця під псевдонімом "Макс Стєклов" за допомогою публікації в Twitter "закликав широке коло осіб до протиправних дій насильницького характеру щодо дітей співробітників правоохоронних органів". 5 серпня його заарештували за санкцією Пресненського суду.

Синицю визнали винним у розпалюванні ненависті і ворожнечі щодо співробітників правоохоронних органів з використанням інтернету. Слідчий запевнив суд, що сам блогер "визнав факт розміщення в своїх акаунтах записів, що розпалюють ненависть і ворожнечу до співробітників правоохоронних органів, у тому числі співробітників Росгвардіі, однак провину не визнав".

Сам засуджений блогер назвав те, що відбувається "абсурдом". Його адвокат заявив, що із записів підзахисного в інтернеті, про які йдеться в кримінальній справі, "очевидно, що це не заклики, які спонукають до чого-небудь, а роздуми про те, як воно могло б бути". Згідно з протоколом допиту, Синиця пояснив слідству, що "в публікації загроз конкретним особистостям не мав на увазі".

Блогер заявив журналістам, що має намір оскаржити рішення суду.