 У Раду Безпеки ООН внесли проект резолюції про негайне припинення вогню у Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

У Раду Безпеки ООН внесли проект резолюції про негайне припинення вогню у Лівії

На розгляд Ради Безпеки ООН надійшов проект резолюції, де вимагається негайне припинення вогню у Лівії. Проект документа розглядатиметься на засіданні Радбезу 16 квітня.

Рада Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН отримала проект резолюції, що вимагає негайного припинення вогню в Лівії. За даними ЗМІ, проект резолюції внесла Великобританія, його розглянуть під час засідання Радбезу в вівторок, 16 квітня. У проекті документа наголошується, що "всі сторони" збройного протистояння в Лівії мають "негайно провести деескалацію ситуації" та "зобов'язатися дотримуватися режиму припинення вогню", цитує AFP.

Провину за дестабілізацію ситуації в Лівії автори резолюції покладають на "Лівійську національну армію" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара. Саме її наступ на підконтрольну визнаним ООН лівійським урядом столицю Лівії Триполі ставить під загрозу шанси досягти політичного компромісу в цій північноафриканській країні, зазначається в проекті резолюції, на який посилається AFP.

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Раніше цього ж дня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляла, що з початку наступу сил Хафтара на Тріполі 4 квітня в боях загинуло вже щонайменше 174 людини. Ще понад 750 осіб отримали поранення. Водночас за інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), нині понад 18 тисяч людей залишили свої оселі через бойові дії на південь від Триполі.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

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