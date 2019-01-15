 У Північній Ірландії затримали двох осіб за підозрою в причетності до вибуху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

У Північній Ірландії затримали двох осіб за підозрою в причетності до вибуху

У Північній Ірландії затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху, що стався напередодні в місті Лодондеррі.

Слідчі дії на місці вибуху в Лондондеррі

Слідчі дії на місці вибуху в Лондондеррі

Двох чоловіків затримали в Північній Ірландії в неділю, 20 січня, за підозорою в причетності до вибуху автомобіля, що стався напередодні в північноірландському місті Лондондеррі.

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За словами представника поліції Марка Хамілтона, в організації вибуху правоохоронці підозрюють екстремістське формування "Нова ІРА". Це одне з угруповань, що відкололося від Ірландської Республіканської Армії (ІРА) та не визнало мирну угоду в регіоні 1998 року.

Напад засудили політики з усіх місцевих партій, включно з представниками "Шинн Фейн" - колишнього політичного крила ІРА. Правоохоронці побоюються, що відновлення жорсткого кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія внаслідок виходу Великобританії зі складу ЄС може викликати напади екстремістів.

Нагадаємо, що ввечері 19 січня в північноірландському місті Лондондеррі стався вибух автомобіля поблизу будівлі місцевого суду. Місцеві ЗМІ повідомили, що поліція отримала попередження телефоном, після чого одразу почала блокувати цей район. Саме в цей момент пролунав вибух. Постраждалих немає.

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