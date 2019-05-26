У протестах в Іраку загинули вже 19 людей

Кількість загиблих під час масових акцій протесту в Іраку зростає. Станом на ранок четверга, 3 жовтня, повідомлялося про 19 загиблих та сотні поранених, передає інформагенція AP. У спробах придушити виступи громадян влада пішла на радикальні кроки.

Було оголошено про запровадження комендантської години в столиці країни Багдаді. Але протестувальників це не спинило. Зранку четверга протести спалахнули з новою силою. Повідомляється, що для придушення виступів у Багдаді поліція застосувала проти учасників протестів бойові кулі та сльозогінний газ. Крім того, на більшості території Іраку обмежено доступ до інтернету.

Зранку четверга в урядовому кварталі Багдада, де розташовані також посольства та диппредставництва, пролунали кілька вибухів.

Нагадаємо, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачу води.

Більшість акцій протесту відбуваються у Багдаді та в населених переважно шиїтами південних регіонах Іраку. Ці антиурядові виступи спонтанні та відбуваються без участі політичних лідерів.