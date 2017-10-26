 У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Новини

У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів

Про оновлення групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомили в Генпрокуратурі України.

Павла Шеремета було вбито влітку 2016 року

Павла Шеремета було вбито влітку 2016 року

Групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, в п'ятницю, 20 грудня, було оновлено. Про це цього ж дня повідомила пресслужба Генпрокуратури України.

"Процесуальний нагляд у провадженні забезпечує група прокурорів у складі шести працівників Генеральної прокуратури України. Щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня 2019 року п'ята кадрова комісія ухвалила рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому Генпрокуратурою.

Прокурори не прийшли до суду

Цього ж дня Київський апеляційний суд мав розглянути апеляцію на арешт лікарки та волонтерки Юлії Кузьменко, яка, за версією слідства, є підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Однак на засідання не прийшли представники прокуратури, через що його було відкладено до 24 грудня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Висновки експертиз щодо встановлення особи підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко суперечать один одному, йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". (16.12.2019)

15 годин тривало засідання суду в Києві задля обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Що пред'являли прокурори, які контраргументи наводив захист і що ухвалив суд - у репортажі DW. (14.12.2019)

Правоохоронців закликають швидко та результативно розслідувати зухвале вбивство журналіста Павла Шеремета, аби уникнути повторення травми, якою стала для України справа Георгія Гонгадзе. (22.07.2016)

Зміст СМС-повідомлення та телефонної розмови, а також уривок з відео проведення вилучення предмета, схожого на боєприпас, у Нацполіції назвали "новими деталями справи Шеремета". (18.12.2019)

У центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. За даними ЗМІ, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. (20.07.2016)

Це викликало різку критику з боку захисту Кузьменко. "Виявляється, з тисячі прокурорів в Україні ніхто не зміг прийти на засідання, усі зайняті", - сказав адвокат Кузьменко Владислав Добош у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат наголосив, що він не має наміру покидати залу судового засідання та вимагає розгляду апеляції 20 грудня, як було призначено раніше. Добош запевнив, що його підзахисна невинувата в інкримінованому їй злочини, і захист має докази, які підтверджують це.

Саме ці факти, а також безпосереднє алібі Кузьменко адвокат і планував надати апеляційному суду для зміни запобіжного заходу.

Натомість у Генпрокуратурі пояснили відсутність прокурорів на судовому засіданні "неналежним інформуванням прокурорів про засідання та несвоєчасним надходженням матеріалів з Печерського районного суду Києва".

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Пізніше журналісти агенції "Слідство.Інфо" повідомили, що результати експертиз, на які посилались правоохоронці як на основний доказ щодо встановлення підозрюваних у вчиненні злочину, є суперечливими.

18 грудня Національна поліція оприлюднила нові дані в справі щодо вбивства Шеремета.

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