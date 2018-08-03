У представництві Порошенка в Криму хочуть закрити автобусне сполучення з РФ

Перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов заявив, що разом із закриттям залізничного сполучення з Росією слід було би закрити й автобусне. "Припинення залізничного сполучення з окупантом однозначно правильне рішення мінінфраструктури, також необхідно невідкладно розглянути припинення автобусного сполучення", - написав він у вівторок, 7 серпня, на своїй сторінці в Facebook.

На його переконання, подібні кроки Києва змусять Росію "поважати міжнародне право й міжнародні кордони". Свої міркування Гданов пояснив так: "Перше - це безпека наших громадян. Друге - це безпека території (...) Сполучення з агресором недоцільне та нічого хорошого від нього ми не очікуємо", - заявив він виданню "Крим.Реалії". Зараз автобусні рейси між Україною та Росією виконують приватні компанії.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що країна може припинити залізничне сполучення з Росією. Згодом він уточнив, що планується припинити лише пасажирське залізничне сполучення, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"На цьому етапі ми говоримо про регулярне залізничне пасажирське сполучення" - сказав міністр. За його словами, припинення товарного сполучення не лише позбавить "Укрзалізницю" істотних надходжень, воно ще і несумісне з міжнародними зобов'язаннями України, зокрема в рамках Світової організації торгівлі.

Як відомо, з жовтня 2015 року Державіаслужба України заборонила російській авіакомпанії "Аерофлот" та ще майже двом десяткам авіаперевізників з РФ літати до України. Російська сторона відповіла дзеркальними заходами. Відтоді пряме авіаційне сполучення між двома країнами відсутнє.