 У представництві Порошенка в Криму хочуть закрити автобусне сполучення з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

У представництві Порошенка в Криму хочуть закрити автобусне сполучення з РФ

Разом із припиненням залізничного сполучення із Росією Україні варто заборонити й автобусні перевезення, заявив перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов.

Автобусне сполучення між Україною та Росією хочуть припинити

Автобусне сполучення між Україною та Росією хочуть припинити

Перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов заявив, що разом із закриттям залізничного сполучення з Росією слід було би закрити й автобусне. "Припинення залізничного сполучення з окупантом однозначно правильне рішення мінінфраструктури, також необхідно невідкладно розглянути припинення автобусного сполучення", - написав він у вівторок, 7 серпня, на своїй сторінці в Facebook.

На його переконання, подібні кроки Києва змусять Росію "поважати міжнародне право й міжнародні кордони". Свої міркування Гданов пояснив так: "Перше - це безпека наших громадян. Друге - це безпека території (...) Сполучення з агресором недоцільне та нічого хорошого від нього ми не очікуємо", - заявив він виданню "Крим.Реалії". Зараз автобусні рейси між Україною та Росією виконують приватні компанії.

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Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що країна може припинити залізничне сполучення з Росією. Згодом він уточнив, що планується припинити лише пасажирське залізничне сполучення, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"На цьому етапі ми говоримо про регулярне залізничне пасажирське сполучення" - сказав міністр. За його словами, припинення товарного сполучення не лише позбавить "Укрзалізницю" істотних надходжень, воно ще і несумісне з міжнародними зобов'язаннями України, зокрема в рамках Світової організації торгівлі.

Як відомо, з жовтня 2015 року Державіаслужба України заборонила російській авіакомпанії "Аерофлот" та ще майже двом десяткам авіаперевізників з РФ літати до України. Російська сторона відповіла дзеркальними заходами. Відтоді пряме авіаційне сполучення між двома країнами відсутнє.

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