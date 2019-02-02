У Польщі створена нова опозиційна партія "Весна"

Колишній мер польського міста Слупськ та перший відкритий гей серед політиків країни Роберт Бедронь зареєстрував опозиційну до влади партію. На з'їзді у неділю, 3 лютого, у Варшаві він оголосив, що партія під назвою "Весна" (Wiosna) братиме участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 23-26 травня, повідомила агенція dpa.

За словами Бедроня, програма його партії заснована на трьох стовпах - людина, суспільство та держава. Вона включає, зокрема, відмову Польщі від видобутку вугілля до 2035 року, скорочення вирубки лісів та лібералізацію закону про аборти у країні.

Бедронь також пообіцяв створити комісію з правосуддя та примирення, а також притягнути лідера правлячої партії Польщі та інших політиків за порушення "свободи і прав, закріплених в конституції". Він також розкритикував політичну поляризацію у країні. "Більше немає місця для ненависті, межа досягнута", - заявив він.

На виборах в Сенат та Сейм у 2015 році більшість місць отримала націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС). Критики закидають їй підтримку законів, які зачіпають свободу ЗМІ і незалежність правосуддя.