 У Польщі створена нова опозиційна партія ″Весна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

У Польщі створена нова опозиційна партія "Весна"

Партія "Весна" колишнього мера польського Слупська планує взяти участь у європейських виборах. Вона хоче скасувати видобуток вугілля у Польщі та лібералізувати закон про аборти.

Роберт Бедронь

Роберт Бедронь

Колишній мер польського міста Слупськ та перший відкритий гей серед політиків країни Роберт Бедронь зареєстрував опозиційну до влади партію. На з'їзді у неділю, 3 лютого, у Варшаві він оголосив, що партія під назвою "Весна" (Wiosna) братиме участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 23-26 травня, повідомила агенція dpa.

За словами Бедроня, програма його партії заснована на трьох стовпах - людина, суспільство та держава. Вона включає, зокрема, відмову Польщі від видобутку вугілля до 2035 року, скорочення вирубки лісів та лібералізацію закону про аборти у країні.

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Після рішення Суду ЄС польський Сейм проголосував за скасування одного з пунктів судової реформи. Звільнені через зниження пенсійного віку судді Верховного суду зможуть повернутися на свої посади. (21.11.2018)

Він виступає за відкриту світу Польщу, стаючи іконою для польських лівих. Багато хто порівнює мера польського Слупська Роберта Бедроня з президентом Франції Еммануелем Макроном - обидва кинули виклик істеблішменту. (11.09.2018)

Бедронь також пообіцяв створити комісію з правосуддя та примирення, а також притягнути лідера правлячої партії Польщі та інших політиків за порушення "свободи і прав, закріплених в конституції". Він також розкритикував політичну поляризацію у країні. "Більше немає місця для ненависті, межа досягнута", - заявив він.

На виборах в Сенат та Сейм у 2015 році більшість місць отримала націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС). Критики закидають їй підтримку законів, які зачіпають свободу ЗМІ і незалежність правосуддя.

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