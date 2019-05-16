У Польщі скандал через фільм про педофілію у церкві

Понад 11 мільйонів переглядів за кілька днів. Прем'єра документальної стрічки "Тільки не кажи нікому" відбулася не на великому екрані та не у прайм-тайм на телебаченні, а у Youtube. Взагалі, якби не громадське фінансування, фільм міг би і не вийти, адже жоден телеканал не забажав взяти на себе роль продюсера. Та тепер розмови про цей фільм не сходять з вуст. "Думаю, з'явилась потреба у такому фільмі. У пресі дедалі більше інформації на цю тему та й фільм "Духовенство" теж змінив тон дискусії", - каже режисер документалки Томаш Секельські.

Завдяки титрам англійською, стрічка за популярністю вибилася на перші місця у Youtube-трендах Ісландії, Ірландії, Норвегії. А у Польщі вона взагалі лідирує.

Зазирнути в очікривдникові

Брати Томаш та Марек Секельські (Марек виступив продюсером фільму) змогли не лише зафільмувати кривдників, але й вимагати відповідей за їхні вчинки багаторічної давнини. Після років роздумів, жертвам сексуальної наруги з боку церковників вдалося набратися сил і поставити їм усі незручні запитання. "Мені було 7 або 8 років, а ви торкалися моїх інтимних місць, чого робити було не слід", - каже у фільмі 39-річна Анна, при цьому дивлячись в очі кривдникові і трохи згодом додає: "Ви моєю рукою мастурбували".

Акція проти педофілії у польському Костелі, Варшава, серпень 2018

Священик, судячи з його досить спокійної реакції, може й підозрював, що колись цей день настане, може боявся його приходу, а може потайки навіть на нього чекав. "І що мені тепер робити?", - запитує він і запевняє, що про минуле шкодує і навіть молиться за тих, кого колись скривдив. Якби Анна вирішила влаштувати йому "розбір польотів" раніше, коли ще здоров'я дозволяло, то він би точно "якось компенсував" заподіяне. "То панотець мені гроші пропонує?", - обурюється жертва і дає зрозуміти, що їй йдеться не про це.

Церковні мури оберігають тишу

Для Польщі, де близько 90 відсотків населення називають себе католиками, де слово священника часто має беззаперечну вагу, такі одкровення стали справжнім громом серед ясного неба. І не лише тому, що йдеться про особисті історії конкретних людей: стрічка викриває і внутрішні механізми церковного опору, на які наразились жертви.

"Педофілія у церкві залишається проблемою системного характеру. Проблема не обмежується лише самими кривдниками. Це лише один бік медалі, а інший - церковні інститути, які усе це дозволяють чи навіть виправдовують", - сказав в ефірі новинного телеканалу TVN24 священник-єзуїт Яцек Прусак.

За допомогою прихованої камери автори показали і історію уже засудженого за розбещення неповнолітніх священника, який згодом повернувся до роботи із дітьми і молоддю. Після виходу стрічки священник з власної ініціативи попросив про позбавлення сану.

Реакція церковної верхівки на новий скандал не забарилася. Архієпископ Войцех Поляк до виходу фільму навіть не бажав зустрічатися із його авторами, навіть підтвердив це письмово. Але тепер стався раптовий розворот на 180 градусів. Він подякував авторам фільму за мужність, а від імені Церкви пролунали вибачення перед жертвами. "Великі страждання жертв викликають почуття болю і сорому. Я дякую усім, хто насмілився розказати про свої страждання. Я вибачаюся за кожну рану, завдану церковниками", - йдеться у листі за підписом Поляка.

Архієпископ Войцех Поляк (п) під час прес-конференції

У схожому тоні висловився і голова Конференції єпископів Польщі Станіслав Гадецький. Натомість зовсім інше почули журналісти від гданського ультраконсервативного архієпископа Лешека Глодзя, який заявив, що не має часу на перегляд таких "дурниць". Та вже за кілька годин активісти ліволіберальної партії "Весна", найкритичнішої до церкви, заявилася до священника під дім, аби показати йому ці "дурниці".

Що далі?

Голова найбільшої опозиційної партії Громадянська платформа Гжегож Щетина висловився з цього приводу дуже обережно. За його словами, боротьба з педофілією не має ставати боротьбою із церквою, але водночас пообіцяв зробити все для захисту неповнолітніх. Чимало опозиціонерів вимагають тепер створення слідчої комісії, до якої б увійшли і представники жертв домагань з боку церковників. Лунають і вимоги відкрити церковні архіви.

Скандал із документальним фільмом припав на гарячий політичний сезон у Польщі. На носі вибори до Європарламенту, а там вже недовго і до парламентських виборів у самій Польщі восени та президентських наступного року. Правляча партія Право і Справедливість, що виступає у ролі головної поборниці церкви, тепер показує готовність боротися із явищами педофілії серед священників.

Кабінет міністрів Матеуша Моравецького пропонує зміни у законодавстві, які передбачають покарання строком до 30 років ув'язнення за розбещення неповнолітніх. Вік захисту пропонують збільшити з 15 до 16 років.

Одне ж стає зрозумілим уже тепер: після виходу цього фільму на екрани проблему не замовчати. До того ж, автори уже планують видати книгу. Зібраних історій виявилося набагато більше, ніж дозволяв розповісти двогодинний хронометраж документального фільму.