У Польщі починаються масштабні навчання НАТО

У Польщі в середу, 7 листопада, починається перший етап масштабних військових навчань НАТО під кодовою назвою Anakonda-2018, повідомляє агентство Baltic News Servicе.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн НАТО і командні структури Альянсу. Основна фаза навчань складається з двох етапів: 7-16 листопада - військові навчання, 26 листопада-6 грудня - командно-штабні навчання. Під час навчань буде відпрацьовуватися взаємодія військових органів управління з цивільними органами та окремими елементами командних структур НАТО.

Навчання відбудуться на полігонах Польщі та країн Балтії, в міжнародному повітряному просторі і акваторії Балтійського моря. Перекидання військ для участі в навчаннях почалося ще у вересні.

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непередбачуваність сьогоднішньої ситуації в світі. За його словами, у часи "холодної війни" градус напруги був вищий, проте ситуація була прогнозованою. Тепер же ситуація докорінно змінилася, і НАТО стикається зі значно складнішими викликами - від агресивної поведінки Росії до кібератак, тероризму та пропагандистських атак на західні демократії.