 У Польщі починаються масштабні навчання НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

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Новини

У Польщі починаються масштабні навчання НАТО

Масштабні військові навчання НАТО під кодовою назвою Anakonda-2018 розпочинаються в Польщі. Маневри відбудуться на полігонах Польщі та країн Балтії, в міжнародному повітряному просторі і акваторії Балтійського моря.

На навчаннях НАТО Anakonda

На навчаннях НАТО Anakonda (фото з архіву)

У Польщі в середу, 7 листопада, починається перший етап масштабних військових навчань НАТО під кодовою назвою Anakonda-2018, повідомляє агентство Baltic News Servicе.

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Під час засідання Ради НАТО-Росія сторони обговорили ситуацію в Україні та гібридні загрози. Від Москви вимагають виконувати умови договору про РСМД. (31.10.2018)

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія. (30.10.2018)

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн НАТО і командні структури Альянсу. Основна фаза навчань складається з двох етапів: 7-16 листопада - військові навчання, 26 листопада-6 грудня - командно-штабні навчання. Під час навчань буде відпрацьовуватися взаємодія військових органів управління з цивільними органами та окремими елементами командних структур НАТО.

Навчання відбудуться на полігонах Польщі та країн Балтії, в міжнародному повітряному просторі і акваторії Балтійського моря. Перекидання військ для участі в навчаннях почалося ще у вересні.

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непередбачуваність сьогоднішньої ситуації в світі. За його словами, у часи "холодної війни" градус напруги був вищий, проте ситуація була прогнозованою. Тепер же ситуація докорінно змінилася, і НАТО стикається зі значно складнішими викликами - від агресивної поведінки Росії до кібератак, тероризму та пропагандистських атак на західні демократії.

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