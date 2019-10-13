У Польщі на парламентських виборах впевнено перемагає правляча партія "Право і справедливість"

За результатами підрахунку 91 відсотка виборчих бюлетенів, на парламентських виборах у Польщі, що відбулись у неділю, 13 жовтня, перемагає правляча партія "Право і справедливість" (ПіС), очолювана Ярославом Качинським. Її підтримали понад 45 відсотків виборців, повідомляє державна виборча комісія.

Таким чином, підтримка ПіС зросла на 7 відсотків у порівнянні з результатами виборів 2015 року, коли партія Качинського здобула підтримку 38 відсотків польських виборців. Цей результат дає ПіС усі шанси на більшість у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, зазначає агенція AP.

Правляча партія "Право і справедливість" користується високою підтримкою виборців через соціальні реформи, проведені нею за останні роки. Одночасно її критикують за занадто сильну націоналістичну позицію, підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя, а також провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти.

Другий результат, за попередніми підсумками голосування, отримує опозиційний альянс "Громадянська коаліція", що здобуває близько 27 відсотків голосів виборців. Союз демократичних лівих сил (SLD) з близько 12 відсотками та Польська коаліція з Польської селянської партії (PSL) і руху Kukiz з 9 відсотками мають третій та четвертий результат відповідно.

Також до парламенту ймовірно потрапляє новостворена ультраправа політична партія "Конфедерація", відома своєю відкритою антисемітською та гомофобною риторикою. Її попередній результат на даний час складає 6,8 відсотка підрахованих голосів.