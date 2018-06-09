У Польщі за запитом РФ затримали ветерана Ігоря Мазура - Денісова

У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуськ, за запитом РФ затримали співробітника секретаріату уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, який раніше брав участь у бойових діях на Донбасі, Ігоря Мазура. Про це у суботу, 9 листопада, повідомила у Facebook омбудсменка Людмила Денісова.



Також, за її словами, питання про взяття Мазура під варту з метою подальшої екстрадиції в Росію буде вирішуватися у понеділок, 11 листопада, в місті Холм.

Денісова закликала українське МЗС максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура та звернулася до ЗМІ із проханням поширити інформацію про цей випадок, аби не допустити видачі Мазура Російській Федерації.

В українському МЗС поки не прокоментували інформацію, поширену Денісовою.

Як повідомлялося, у липні цього року суд італійського міста Павіа засудив українського військовослужбовця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році.

Нагадаємо, що у грудні 2017 року речниця колишнього прем'єра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо заявила, що політика зупинили на паспортному контролі у аеропорту Женеви за запитом Росії, яка звинувачувала Яценюка в участі у бойових діях в Чечні.

Пізніше в Національній поліції України повідомили, що Яценюк проходив стандартну перевірку під час паспортного контролю, "яка тривала не більше 10 хвилин", а жодних перешкод для пересування Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу немає.