 У Польщі за запитом РФ затримали ветерана Ігоря Мазура - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

У Польщі за запитом РФ затримали ветерана Ігоря Мазура - Денісова

Співробітника секретаріату обмудсмена та ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура затримали у Польщі за запитом РФ, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Ветерана АТО Ігоря Мазура затримали за запитом РФ на кордоні з Польщею

Ветерана АТО Ігоря Мазура затримали за запитом РФ на кордоні з Польщею (фото з архіву)

У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуськ, за запитом РФ затримали співробітника секретаріату уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, який раніше брав участь у бойових діях на Донбасі, Ігоря Мазура. Про це у суботу, 9 листопада, повідомила у Facebook омбудсменка Людмила Денісова.

Також, за її словами, питання про взяття Мазура під варту з метою подальшої екстрадиції в Росію буде вирішуватися у понеділок, 11 листопада, в місті Холм.

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Денісова закликала українське МЗС максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура та звернулася до ЗМІ із проханням поширити інформацію про цей випадок, аби не допустити видачі Мазура Російській Федерації.

В українському МЗС поки не прокоментували інформацію, поширену Денісовою.

Як повідомлялося, у липні цього року суд італійського міста Павіа засудив українського військовослужбовця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році.

Нагадаємо, що у грудні 2017 року речниця колишнього прем'єра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо заявила, що політика зупинили на паспортному контролі у аеропорту Женеви за запитом Росії, яка звинувачувала Яценюка в участі у бойових діях в Чечні.

Пізніше в Національній поліції України повідомили, що Яценюк проходив стандартну перевірку під час паспортного контролю, "яка тривала не більше 10 хвилин", а жодних перешкод для пересування Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу немає. 

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