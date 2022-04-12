 У Польщі заарештували росіянина за підозрою у шпигунстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2022

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Новини

У Польщі заарештували росіянина за підозрою у шпигунстві

За версією Служби військової контррозвідки Польщі, громадянин РФ збирав інформацію про військові частини. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

Росіянину загрожує позбавлення волі терміном до 10 років

Росіянину загрожує позбавлення волі терміном до 10 років

У Польщі заарештували громадянина РФ, підозрюваного у шпигунстві на користь Москви. Про це у вівторок, 12 квітня, повідомили у прокуратурі Польщі.

Росіянина затримали співробітники військової жандармерії в ході розслідування окружної прокуратури в Гданську, після чого суд встановив запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на строк у три місяці.

За версією Служби військової контррозвідки Польщі, громадянин РФ займався шпигунством на користь розвідки РФ. Стверджується, що росіянин "збирав інформацію про військові частини, їх оснащення та кадрову ситуацію".

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Раніше, 23 березня, Польща оголосила про висилку 45 російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав висилку Варшавою дипломатів РФ "продовженням вільного падіння у всіх напрямках наших відносин". 

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