У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі

Лідерка перуанської опозиції Кейко Фухіморі в п'ятницю, 29 листопада, була звільнена після 13-місячного ув'язнення в слідчому ізоляторі. До того конституційний суд Перу ухвалив рішення про її звільнення в справі про корупцію за участі бразильського будівельного концерну Odebrecht.

Фухіморі звинувачують в отриманні від концерну понад мільйона доларів на передвиборчі кампанії 2011 та 2016 років, а також відмиванні цих коштів. Вирок у цій справі ще не винесений, в разі засудження політичній діячці загрожує від 10 до 16 років ув'язнення.

Кейко Фухіморі є донькою колишнього президента країни Альберто Фухіморі, який відбуває 25-річний термін. Його засудили 2007 року за причетність до вбивств, корупцію та порушення прав людини.

26 січня в Перу відбудуться позачергові парламентські вибори, однак спостерігачі виключають участь Кейко Фухіморі в них та передбачають низькі результати її партії "Народна сила". Ця права партія контролювала парламент до 30 вересня, коли він був розпущений президентом Мартіном Віскаррою.