 У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі

Лідерку перуанської опозиції, доньку експрезидента країни Кейко Фухіморі звільнили з СІЗО. Її батько відбуває 25-річний термін.

Кейко Фухіморі

Кейко Фухіморі вийшла на волю

Лідерка перуанської опозиції Кейко Фухіморі в п'ятницю, 29 листопада, була звільнена після 13-місячного ув'язнення в слідчому ізоляторі. До того конституційний суд Перу ухвалив рішення про її звільнення в справі про корупцію за участі бразильського будівельного концерну Odebrecht.

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Педро Пабло Кучинські, який очолював Перу в 2016- 2018 роках, підозрюється в корупції і відмиванні грошей. Справа проти екс-президента пов'язана з бразильським будівельним концерном Odebrecht. (20.04.2019)

Внаслідок обвалення стіни у готелі під час весільної церемонії загинули щонайменше 15 людей та понад 30 отримали поранення. Стіна була зруйнована через зсув. (27.01.2019)

Фухіморі звинувачують в отриманні від концерну понад мільйона доларів на передвиборчі кампанії 2011 та 2016 років, а також відмиванні цих коштів. Вирок у цій справі ще не винесений, в разі засудження політичній діячці загрожує від 10 до 16 років ув'язнення.

Кейко Фухіморі є донькою колишнього президента країни Альберто Фухіморі, який відбуває 25-річний термін. Його засудили 2007 року за причетність до вбивств, корупцію та порушення прав людини.

26 січня в Перу відбудуться позачергові парламентські вибори, однак спостерігачі виключають участь Кейко Фухіморі в них та передбачають низькі результати її партії "Народна сила". Ця права партія контролювала парламент до 30 вересня, коли він був розпущений президентом Мартіном Віскаррою.

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