У Пентагоні визнали, що від обстрілу Іраном постраждали військові США в Іраку

Центральне командування армії США визнало наявність постраждалих серед американських військовослужбовців унаслідок проведеного 8 січня іранського ракетного обстрілу авіабази "Айн аль-Асад" в Іраку. Згідно з оприлюдненими ввечері четверга, 16 січня, даними, тоді від ракетного обстрілу постраждало 11 військових США, передає інформагенція AFP.

Усі постраждалі американські військовослужбовці й досі перебувають у госпіталях у Німеччині та в Кувейті, куди їх евакуювали, стверджують у Центральному командуванні армії США. Утім, за цими даними, загиблих унаслідок обстрілів не було.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони США заявляло, що постраждалих унаслідок проведених 8 січня Іраном ракетних обстрілів американських військових об'єктів немає. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп так само запевняв, що ракетні обстріли іранців призвели лише до руйнувань будівель та матеріальної шкоди, але з військових ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 8 січня підрозділи аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) провели з території Ірану ракетний обстріл двох військових баз у Іраку, які використовують американські військові. Ця військова операція іранців стала відповіддю на вбивство американськими війковими у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.