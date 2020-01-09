 У Пентагоні визнали, що від обстрілу Іраном постраждали військові США в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

У Пентагоні визнали, що від обстрілу Іраном постраждали військові США в Іраку

Унаслідок здійсненого 8 січня іранського ракетного обстрілу авіабази США в Іраку постраждало кілька американських військових. Наявність постраждалих під час обстрілу визнало Центральне командування армії США.

Іранські ракети (символічне фото)

Центральне командування армії США визнало наявність постраждалих серед американських військовослужбовців унаслідок проведеного 8 січня іранського ракетного обстрілу авіабази "Айн аль-Асад" в Іраку. Згідно з оприлюдненими ввечері четверга, 16 січня, даними, тоді від ракетного обстрілу постраждало 11 військових США, передає інформагенція AFP.

Усі постраждалі американські військовослужбовці й досі перебувають у госпіталях у Німеччині та в Кувейті, куди їх евакуювали, стверджують у Центральному командуванні армії США. Утім, за цими даними, загиблих унаслідок обстрілів не було.

Військова потуга США та Ірану (інфографіка)

Нагадаємо, раніше міністерство оборони США заявляло, що постраждалих унаслідок проведених 8 січня Іраном ракетних обстрілів американських військових об'єктів немає. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп так само запевняв, що ракетні обстріли іранців призвели лише до руйнувань будівель та матеріальної шкоди, але з військових ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 8 січня підрозділи аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) провели з території Ірану ракетний обстріл двох військових баз у Іраку, які використовують американські військові. Ця військова операція іранців стала відповіддю на вбивство американськими війковими у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

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