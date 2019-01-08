 У Пекіні завершилися торговельні переговори між США та Китаєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

У Пекіні завершилися торговельні переговори між США та Китаєм

Представники американської та китайської делегацій повідомили, що торговельні переговори пройшли успішно та тривали довше, ніж планувалося. Деталі домовленостей будуть оголошені пізніше.

США та Китай ведуть переговори щодо нової торговельної угоди

США та Китай ведуть переговори щодо нової торговельної угоди

У Пекіні в середу, 9 січня, завершилися переговори щодо торговельної угоди між представниками США та Китаю. Вони тривали три дні - на день довше, ніж було заплановано, що свідчить про серйозну налаштованість обох сторін, зазначили в МЗС Китаю. У делегаціях обіцяють повідомити про деталі домовленостей найближчим часом.

Сторони мали обговорити нову торговельну угоду та відмову від запровадження обома країнами додаткових мит на товари одна одної. Представники делегацій повідомили про успішність переговорів. Зокрема, заступник міністра сільського господарства США Тед Маккінні заявив, що американська делегація повертається до США після "кількох хороших днів". "Я вважаю, що переговори пройшли нормально. Для нас вони були добрими", - зазначив він, цитує агенція Reuters.

Китайська сторона також наголосила на успішності переговорів. "Якщо результати будуть хорошими, то це буде добре не лише для Китаю і США, але гарною новиною для світової економіки", - зазначив представник китайського МЗС Лу Кан, цитує агентство dpa.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що очікує успішного завершення переговорів. "Переговори з Китаєм проходять дуже добре!", - написав він у Twitter.

1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі Дональд Трамп домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів підвищення мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, яке було заплановано на 1 січня.

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Втілюючи у життя домовленості між Трампом і Сі, Китай вирішив на три місяці призупинити дію додаткових 25-відсоткових мит на американські автомобілі та запчастини до них. (14.12.2018)

Американський та китайський лідери обговорили нову торговельну угоду між двома країнами. Дональд Трамп повідомив про значний прогрес у переговорах. (29.12.2018)

Своєю чергою Китай з 1 січня також призупинив на три місяці дію додаткових мит на американські автомобілі розміром 25 відсотків, а також на автозапчастини розміром 5 відсотків. Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягнути нової взаємовигідної угоди.

Нагадаємо, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари обсягом імпорту 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжку інтелектуальної власності.

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