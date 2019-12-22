 У парламенті Узбекистану не буде опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

У парламенті Узбекистану не буде опозиції

Найбільшу кількість місць у Законодавчій палаті парламенту отримав "Рух підприємців і ділових людей - Ліберально-демократична партія Узбекистану". Спостерігачі заявляють про порушення на виборах.

Під час парламентських виборів в Узбекистані, 22 грудня

Під час парламентських виборів в Узбекистані, 22 грудня

На парламентських виборах в Узбекистані лідирує "Рух підприємців і ділових людей - Ліберально-демократична партія Узбекистану", повідомив у понеділок, 23 грудня, голова ЦВК республіки Мірза-Улугбек Абдусаломов. Згідно з попередніми даними, в Законодавчу (нижню) палату парламенту Узбекистану обрані депутати за 128 виборчими округами із 150 округів.

Від "Руху підприємців і ділових людей - Ліберально-демократичної партії Узбекистану" обрано 43 депутати, Демократичної партії Узбекистану "Міллі тікланіш" (Національне відродження) - 35, Народно-демократичної партії Узбекистану - 21, Соціал-демократичної партії Узбекистану "Адолат" (Справедливість) - 21, Екологічного руху - 11. Серед цих партій немає жодної опозиційної, усі вони підтримували чинного президента Шавката Мірзійоєва.

У 22 округах жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів, тому в них буде проведено повторне голосування за двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів. За даними ЦВК, у виборах в Законодавчу палату, а також в обласних, районних та міських виборах взяли участь 13,96 мільйона виборців, що склало 67,8 відсотка із загального числа виборців, з урахуванням громадян, які проживають за кордоном. Усі партії, які брали участь у виборах, висловлювали підтримку чинному керівництву країни, тож у парламенті не буде справжньої опозиції, відзначають оглядачі.

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Прем'єр-міністр країни, який виконував обов'язки президента, Шавкат Мірзійоєв набрав на президентських виборах 88,6 відсотка голосів. (05.12.2016)

Парламентські вибори в Узбекистані відбуваються на тлі заяв про підтримку чинного президента від усіх п'яти партій, що беруть участь у перегонах. (22.12.2019)

Глава ЦВК повідомив, що на виборах загалом працювало понад 140 тисяч місцевих та понад 800 міжнародних спостерігачів, у тому числі від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї ОБСЄ. Своєю чергою в місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ заявили, що виборам в Узбекистані не вистачило справжньої змагальності та дискусії.

"Є послаблення, толерантність з боку уряду, але обмеження збереглися. Ми бачили хорошу організацію. Бачили, що працівники дільниць добре навчені, але помилки були. Ще багато треба зробити", - заявив глава Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі, передає агенція "Інтерфакс". Разом з тим, за його словами, були грубі порушення, коли один виборець голосував за кількох людей.

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