 У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста

Депутати Палати громад британського парламенту обрали нового спікера. Ним став 62-річний лейборист Ліндсей Хойл. Попереднього спікера Джона Беркова звинувачували у наданні переваги опозиції.

Новий спікер Палати громад Великобританії - представник опозиційної Лейбористської партії Ліндсей Хойл

Новий спікер Палати громад Великобританії - представник опозиційної Лейбористської партії Ліндсей Хойл

Депутати Палати громад парламенту Великобританії в понеділок, 4 листопада, на таємному голосуванні обрали нового спікера. Ним став 62-річний представник опозиційної Лейбористської партії Ліндсей Хойл, повідомляє агенція Reuters.

Кандидатуру Хойла в останньому турі голосування підтримали 325 депутатів, за його опонента-однопартійця Кріса Браянта голоси віддали 213 представників парламенту.

Попередній спікер Палати громад, представник Консервативної партії Джон Берков

Попередній спікер Палати громад, представник Консервативної партії Джон Берков

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З 2010 року Ліндсей Хойл був заступником попереднього спікера паралменту Джона Беркова. На новій посаді Хойл пообіцяв, що займатиме нейтральну позицію, а його дії будуть прозорими. "Палата представників зміниться на краще", - заявив її новий спікер.

Попередній спікер Палати громад Джон Берков у вересні оголосив, що піде у відставку. За його словами, він збирався це зробити щонайпізніше 31 жовтня.

Деякі представники Консервативної партії звинувачували Беркоу у наданні перевазі опозиції, зокрема тим, хто хотів зупинити плани уряду країни стосовно Brexit. Натомість, інші консерватори його підтримували, бо вважали, що він посилює роботу парламенту та, таким чином, тисне на виконавчу владу країни.

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад підтримала пропозицію Джонсона щодо проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Своє рішення парламентарі пояснили необхідністю зрушень у питанні виходу країни з Євросоюзу. 

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